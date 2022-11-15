Рейтинг@Mail.ru
Глава Якутии наградил врачей, работавших в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/yakutiya-1831558481.html
Глава Якутии наградил врачей, работавших в ДНР и ЛНР
Глава Якутии наградил врачей, работавших в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.11.2022
Глава Якутии наградил врачей, работавших в ДНР и ЛНР
Глава Якутии Айсен Николаев вручил государственные награды бригаде врачей за работу в ДНР и ЛНР. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:49
2022-11-15T11:58
специальная военная операция на украине
общество
айсен николаев
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795854516_0:128:3135:1891_1920x0_80_0_0_45c1d30eda16f25eabd0bb4813830974.jpg
ЯКУТСК, 15 ноя – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев вручил государственные награды бригаде врачей за работу в ДНР и ЛНР.Ранее сообщалось, что группа якутских врачей, куда вошли неврологи, УЗИ-специалисты, офтальмологи, кардиологи и рентген-лаборанты, осмотрели более 1,5 тысячи жителей города Кировское в ДНР. За полмесяца в ДНР и ЛНР они провели более 150 операций.Николаев во вторник встретился с бригадой якутских врачей под руководством главврача республиканской офтальмологической больницы Ивана Луцкана.Луцкан в свою очередь сообщил, что по поручению главы Якутии бригада врачей повторит выезды для оказания медицинской помощи жителям ДНР и ЛНР."Понятно, что это не последний наш выезд, будут еще. Сегодня глава республики дал соответствующее поручение по дальнейшему сопровождению, по оказанию медицинской помощи населению города Кировское ДНР. И минздрав сейчас по этому поводу отрабатывает", - сказал Луцкан журналистам.По его словам, работа с пациентами, проходившими лечение во время их выезда, продолжится дистанционно. "По офтальмологии мы держим постоянную связь. Подготовили медицинские рекомендации, соответственно, будет динамическое наблюдение. В режиме телемедицинской консультации будет корректировка лечения", - отметил руководитель бригады.
https://ria.ru/20221114/medikamenty-1831446753.html
https://ria.ru/20220421/pomosch-1784771359.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795854516_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_227c11ea051ce499c33f68c2866b6ddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, айсен николаев, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Общество, Айсен Николаев, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
11:49 15.11.2022 (обновлено: 11:58 15.11.2022)
 
Глава Якутии наградил врачей, работавших в ДНР и ЛНР

Глава Якутии Николаев вручил государственные награды бригаде врачей за работу в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМедик оказывает помощь раненому военнослужащему
Медик оказывает помощь раненому военнослужащему - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Медик оказывает помощь раненому военнослужащему. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 15 ноя – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев вручил государственные награды бригаде врачей за работу в ДНР и ЛНР.
Ранее сообщалось, что группа якутских врачей, куда вошли неврологи, УЗИ-специалисты, офтальмологи, кардиологи и рентген-лаборанты, осмотрели более 1,5 тысячи жителей города Кировское в ДНР. За полмесяца в ДНР и ЛНР они провели более 150 операций.
Астраханские врачи доставят медикаменты в Кременскую больницу ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 18:37
Астраханские врачи доставят медикаменты в Кременскую больницу ЛНР
Николаев во вторник встретился с бригадой якутских врачей под руководством главврача республиканской офтальмологической больницы Ивана Луцкана.
"Они сделали прекрасный задел на будущее - помогли местным медикам начать самим оперировать пациентов - запускали оборудование, делились привезенными материалами, проводили мастер-классы. Сегодня я с радостью и признательностью вручил нашим медикам государственные награды", - сообщил глава региона в Telegram. Он поблагодарил медиков за благородный труд, энтузиазм и неравнодушие.
Луцкан в свою очередь сообщил, что по поручению главы Якутии бригада врачей повторит выезды для оказания медицинской помощи жителям ДНР и ЛНР.
"Понятно, что это не последний наш выезд, будут еще. Сегодня глава республики дал соответствующее поручение по дальнейшему сопровождению, по оказанию медицинской помощи населению города Кировское ДНР. И минздрав сейчас по этому поводу отрабатывает", - сказал Луцкан журналистам.
По его словам, работа с пациентами, проходившими лечение во время их выезда, продолжится дистанционно. "По офтальмологии мы держим постоянную связь. Подготовили медицинские рекомендации, соответственно, будет динамическое наблюдение. В режиме телемедицинской консультации будет корректировка лечения", - отметил руководитель бригады.
Сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 18:10Специальная военная операция на Украине
Донецкий врач рассказал, как организовал пункт выдачи помощи в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоАйсен НиколаевДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала