https://ria.ru/20221115/yakutiya-1831558481.html
Глава Якутии наградил врачей, работавших в ДНР и ЛНР
Глава Якутии наградил врачей, работавших в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.11.2022
Глава Якутии наградил врачей, работавших в ДНР и ЛНР
Глава Якутии Айсен Николаев вручил государственные награды бригаде врачей за работу в ДНР и ЛНР. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:49
2022-11-15T11:49
2022-11-15T11:58
специальная военная операция на украине
общество
айсен николаев
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795854516_0:128:3135:1891_1920x0_80_0_0_45c1d30eda16f25eabd0bb4813830974.jpg
ЯКУТСК, 15 ноя – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев вручил государственные награды бригаде врачей за работу в ДНР и ЛНР.Ранее сообщалось, что группа якутских врачей, куда вошли неврологи, УЗИ-специалисты, офтальмологи, кардиологи и рентген-лаборанты, осмотрели более 1,5 тысячи жителей города Кировское в ДНР. За полмесяца в ДНР и ЛНР они провели более 150 операций.Николаев во вторник встретился с бригадой якутских врачей под руководством главврача республиканской офтальмологической больницы Ивана Луцкана.Луцкан в свою очередь сообщил, что по поручению главы Якутии бригада врачей повторит выезды для оказания медицинской помощи жителям ДНР и ЛНР."Понятно, что это не последний наш выезд, будут еще. Сегодня глава республики дал соответствующее поручение по дальнейшему сопровождению, по оказанию медицинской помощи населению города Кировское ДНР. И минздрав сейчас по этому поводу отрабатывает", - сказал Луцкан журналистам.По его словам, работа с пациентами, проходившими лечение во время их выезда, продолжится дистанционно. "По офтальмологии мы держим постоянную связь. Подготовили медицинские рекомендации, соответственно, будет динамическое наблюдение. В режиме телемедицинской консультации будет корректировка лечения", - отметил руководитель бригады.
https://ria.ru/20221114/medikamenty-1831446753.html
https://ria.ru/20220421/pomosch-1784771359.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795854516_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_227c11ea051ce499c33f68c2866b6ddd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, айсен николаев, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Общество, Айсен Николаев, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
11:49 15.11.2022 (обновлено: 11:58 15.11.2022)
Глава Якутии наградил врачей, работавших в ДНР и ЛНР
Глава Якутии Николаев вручил государственные награды бригаде врачей за работу в ДНР и ЛНР
ЯКУТСК, 15 ноя – РИА Новости.
Глава Якутии Айсен Николаев вручил
государственные награды бригаде врачей за работу в ДНР и ЛНР.
Ранее сообщалось, что группа якутских врачей, куда вошли неврологи, УЗИ-специалисты, офтальмологи, кардиологи и рентген-лаборанты, осмотрели более 1,5 тысячи жителей города Кировское в ДНР. За полмесяца в ДНР и ЛНР они провели более 150 операций.
Николаев во вторник встретился с бригадой якутских врачей под руководством главврача республиканской офтальмологической больницы Ивана Луцкана.
"Они сделали прекрасный задел на будущее - помогли местным медикам начать самим оперировать пациентов - запускали оборудование, делились привезенными материалами, проводили мастер-классы. Сегодня я с радостью и признательностью вручил нашим медикам государственные награды", - сообщил глава региона в Telegram. Он поблагодарил медиков за благородный труд, энтузиазм и неравнодушие.
Луцкан в свою очередь сообщил, что по поручению главы Якутии бригада врачей повторит выезды для оказания медицинской помощи жителям ДНР и ЛНР.
"Понятно, что это не последний наш выезд, будут еще. Сегодня глава республики дал соответствующее поручение по дальнейшему сопровождению, по оказанию медицинской помощи населению города Кировское ДНР. И минздрав сейчас по этому поводу отрабатывает", - сказал Луцкан журналистам.
По его словам, работа с пациентами, проходившими лечение во время их выезда, продолжится дистанционно. "По офтальмологии мы держим постоянную связь. Подготовили медицинские рекомендации, соответственно, будет динамическое наблюдение. В режиме телемедицинской консультации будет корректировка лечения", - отметил руководитель бригады.