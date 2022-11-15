https://ria.ru/20221115/yakutiya-1831558481.html

Глава Якутии наградил врачей, работавших в ДНР и ЛНР

Глава Якутии наградил врачей, работавших в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.11.2022

Глава Якутии наградил врачей, работавших в ДНР и ЛНР

Глава Якутии Айсен Николаев вручил государственные награды бригаде врачей за работу в ДНР и ЛНР. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T11:49

2022-11-15T11:49

2022-11-15T11:58

специальная военная операция на украине

общество

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ЯКУТСК, 15 ноя – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев вручил государственные награды бригаде врачей за работу в ДНР и ЛНР.Ранее сообщалось, что группа якутских врачей, куда вошли неврологи, УЗИ-специалисты, офтальмологи, кардиологи и рентген-лаборанты, осмотрели более 1,5 тысячи жителей города Кировское в ДНР. За полмесяца в ДНР и ЛНР они провели более 150 операций.Николаев во вторник встретился с бригадой якутских врачей под руководством главврача республиканской офтальмологической больницы Ивана Луцкана.Луцкан в свою очередь сообщил, что по поручению главы Якутии бригада врачей повторит выезды для оказания медицинской помощи жителям ДНР и ЛНР."Понятно, что это не последний наш выезд, будут еще. Сегодня глава республики дал соответствующее поручение по дальнейшему сопровождению, по оказанию медицинской помощи населению города Кировское ДНР. И минздрав сейчас по этому поводу отрабатывает", - сказал Луцкан журналистам.По его словам, работа с пациентами, проходившими лечение во время их выезда, продолжится дистанционно. "По офтальмологии мы держим постоянную связь. Подготовили медицинские рекомендации, соответственно, будет динамическое наблюдение. В режиме телемедицинской консультации будет корректировка лечения", - отметил руководитель бригады.

https://ria.ru/20221114/medikamenty-1831446753.html

https://ria.ru/20220421/pomosch-1784771359.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, айсен николаев, донецкая народная республика, луганская народная республика