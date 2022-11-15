https://ria.ru/20221115/vybory-1831643663.html

Мишель Обама уклонилась от ответа, поддержит ли она Байдена на выборах

Мишель Обама уклонилась от ответа, поддержит ли она Байдена на выборах - РИА Новости, 15.11.2022

Мишель Обама уклонилась от ответа, поддержит ли она Байдена на выборах

Бывшая первая леди США Мишель Обама уклонилась от прямого ответа на вопрос, поддержит ли она кандидатуру президента Джо Байдена на следующих президентских... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:05

2022-11-15T15:05

2022-11-15T15:05

в мире

мишель обама

джо байден

сша

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Бывшая первая леди США Мишель Обама уклонилась от прямого ответа на вопрос, поддержит ли она кандидатуру президента Джо Байдена на следующих президентских выборах.В интервью ABC News на вопрос ведущей, надеется ли Мишель Обама на то, что Байден выдвинет свою кандидатуру на следующих президентских выборах США, супруга бывшего лидера США Барака Обамы ответила уклончиво."Знаете, посмотрим", - сказала Обама, добавив, что ее сомнения вызваны собственным опытом в роли первой леди."Это личное решение, которое он и его семья должны принять. Возможно, если бы я не испытала это на себе, я бы выражала свое мнение с меньшей осмотрительностью," - сказала Мишель Обама."Но это должно быть личным решением, и я не хочу быть одной из миллионов людей, рассуждающих о том, что он должен делать, он и Джилл (жена Джо Байдена – ред.) должны делать", - добавила она.Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы. Семьи поддерживают тесные отношения, а во время выдвижения Байдена на пост президента Обама неоднократно высказывался в его поддержку.В октябре телеканал NBC со ссылкой на источники сообщал, что первая леди США Джилл Байден поддерживает возможное выдвижение кандидатуры своего супруга Джо на второй президентский срок в 2024 году.Ранее Байден говорил, что баллотироваться на второй срок он собирается, но окончательного решения пока не принял.Мишель Обама дала интервью телеканалу в рамках продвижения своей новой книги "Свет, который мы несем: преодоление во времена нестабильности".Предыдущая книга Мишель Обамы - мемуары "Моя история" - вышла в 2019 году и стала бестселлером по версии New York Times.

https://ria.ru/20221018/obama-1824919770.html

https://ria.ru/20220907/obama-1815280513.html

https://ria.ru/20220426/zavist-1785521950.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мишель обама, джо байден, сша