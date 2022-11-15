https://ria.ru/20221115/vsu-1831540985.html

Украинские войска потеряли более 60 человек за сутки, заявили в ДНР

Украинские войска потеряли более 60 человек за сутки, заявили в ДНР - РИА Новости, 15.11.2022

Украинские войска потеряли более 60 человек за сутки, заявили в ДНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 60 человек, две самоходные артиллерийские установки, 12 танков, 20 единиц бронированной и автомобильной... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T10:57

2022-11-15T10:57

2022-11-15T10:57

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 60 человек, две самоходные артиллерийские установки, 12 танков, 20 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БПЛА противника, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две самоходные артиллерийские установки ("Zuzana-2"), 12 танков (восемь Т-64БВ, два Т-72Б, Т-72М1 и Т-72Б3), 20 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 60 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В понедельник Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 30 человек, две самоходные артиллерийские установки (2С1 "Гвоздика" и "М109"), РСЗО "Град-1", шесть танков (два Т-80БВ, два Т-64БВ, Т-72Б1 и Т-72Б3), 18 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника.

https://ria.ru/20221115/pomosch-1831368375.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины