https://ria.ru/20221115/vsu-1831540985.html
Украинские войска потеряли более 60 человек за сутки, заявили в ДНР
Украинские войска потеряли более 60 человек за сутки, заявили в ДНР - РИА Новости, 15.11.2022
Украинские войска потеряли более 60 человек за сутки, заявили в ДНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 60 человек, две самоходные артиллерийские установки, 12 танков, 20 единиц бронированной и автомобильной... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T10:57
2022-11-15T10:57
2022-11-15T10:57
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 60 человек, две самоходные артиллерийские установки, 12 танков, 20 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БПЛА противника, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две самоходные артиллерийские установки ("Zuzana-2"), 12 танков (восемь Т-64БВ, два Т-72Б, Т-72М1 и Т-72Б3), 20 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 60 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В понедельник Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 30 человек, две самоходные артиллерийские установки (2С1 "Гвоздика" и "М109"), РСЗО "Град-1", шесть танков (два Т-80БВ, два Т-64БВ, Т-72Б1 и Т-72Б3), 18 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника.
https://ria.ru/20221115/pomosch-1831368375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска потеряли более 60 человек за сутки, заявили в ДНР
Народная милиция ДНР заявила, ВСУ потеряли более 60 человек и 12 танков за сутки