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Украинские войска обстреляли Волчеяровку в ЛНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/volcheyarovka-1831600108.html
Украинские войска обстреляли Волчеяровку в ЛНР снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Волчеяровку в ЛНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 15.11.2022
Украинские войска обстреляли Волчеяровку в ЛНР снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Волчеяровке в ЛНР семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:20
2022-11-15T13:20
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Волчеяровке в ЛНР семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.15 - по населенному пункту Волчеяровка с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (семь снарядов). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
13:20 15.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Волчеяровку в ЛНР снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили семь натовских снарядов по Волчеяровке в ЛНР

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Волчеяровке в ЛНР семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.15 - по населенному пункту Волчеяровка с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (семь снарядов). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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