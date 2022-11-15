https://ria.ru/20221115/volcheyarovka-1831600108.html

Украинские войска обстреляли Волчеяровку в ЛНР снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Волчеяровку в ЛНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 15.11.2022

Украинские войска обстреляли Волчеяровку в ЛНР снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили по Волчеяровке в ЛНР семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:20

2022-11-15T13:20

2022-11-15T13:20

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Волчеяровке в ЛНР семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.15 - по населенному пункту Волчеяровка с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (семь снарядов). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, вооруженные силы украины