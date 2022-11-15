https://ria.ru/20221115/vengriya-1831638560.html

Венгрия обладает транзитным потенциалом в сфере энергетики, заявил посол

Венгрия обладает транзитным потенциалом в сфере энергетики, заявил посол - РИА Новости, 15.11.2022

Венгрия обладает транзитным потенциалом в сфере энергетики, заявил посол

Венгрия обладает определенным транзитным потенциалом в сфере энергетики, однако из-за недостатка энергоресурсов на европейском рынке вряд ли сможет в настоящее... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:52

2022-11-15T14:52

2022-11-15T14:52

экономика

венгрия

россия

евросоюз

сербия

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Венгрия обладает определенным транзитным потенциалом в сфере энергетики, однако из-за недостатка энергоресурсов на европейском рынке вряд ли сможет в настоящее время стать энергетическим хабом для стран Южной и Центральной Европы, заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов в интервью газете "Известия"."Не знаю, правомерно ли говорить о перспективах Венгрии в качестве энергетического хаба для стран Южной и Центральной Европы. Скорее правильнее было бы отметить наличие у нее определенного транзитного потенциала. Но при этом надо откровенно признать, что в настоящее время на европейском рынке попросту нет достаточных объемов энергоресурсов для того, чтобы размышлять об их последующем транзите", - сказал Станиславов.Посол отметил, что "если Брюссель не откажется от своей санкционной политики в отношении российских энергоносителей, то ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону".При этом глава российской дипмиссии подчеркнул, что строительство нефтепровода, который позволит доставлять российскую нефть от трубопровода "Дружба" транзитом через Венгрию в Сербию, выгодно обеим этим странам."Проект носит взаимовыгодный характер. Белград, который в результате антироссийских санкций лишается возможности получать российское сырье через территорию Хорватии, естественным образом заинтересован в успехе этого начинания. Для Будапешта же это возможность заработать на транзите", - сказал Станиславов.Ранее ЕС ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что ЕС восьмым пакетом санкций против РФ вводит первый пакет санкций против Сербии, которая зависит от поставок российской нефти через Хорватию. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан достигли договоренности относительно строительства нефтепровода, который позволит Сербии получать нефть марки Urals из нефтепровода "Дружба".

https://ria.ru/20221115/obvineniya-1831497918.html

https://ria.ru/20221115/khab-1831637688.html

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экономика, венгрия, россия, евросоюз, сербия, санкции в отношении россии, в мире