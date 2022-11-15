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Турпоток в вологодскую Устюжну за два года увеличился вдвое - РИА Новости, 15.11.2022
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Турпоток в вологодскую Устюжну за два года увеличился вдвое
Турпоток в вологодскую Устюжну за два года увеличился вдвое - РИА Новости, 15.11.2022
Турпоток в вологодскую Устюжну за два года увеличился вдвое
Благодаря реновации исторической части вологодского города Устюжна турпоток в город за два года возрос почти вдвое, сообщил представитель областного... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:49
2022-11-15T13:53
вологодская область
вологодская область
новости - туризм
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ВОЛОГДА, 15 ноя – РИА Новости. Благодаря реновации исторической части вологодского города Устюжна турпоток в город за два года возрос почти вдвое, сообщил представитель областного департамента культуры и туризма региона.Устюжна – районный центр Вологодской области с населением чуть более восьми тысяч человек с частично сохранившейся застройкой XVIII-XIX веков, участница межрегионального историко-культурного проекта "Серебряное ожерелье России".По данным ведомства с мая по октябрь этого года Устюжну посетили 22,6 тысячи туристов. В 2020 году зарегистрировали только 12,2 тысячи гостей и экскурсантов.По словам заместителя губернатора Антона Стрижова, рост интереса к городу связан с благоустройством общественных территорий в историческом центре. С 2019 года в Устюжне модернизировали несколько объектов по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда": торговую площадь, часть набережной реки Мологи, особо охраняемую парковую территорию "Дендропарк". На торговой площади установили скульптурную группу персонажей гоголевского "Ревизора" в память о литературной легенде, согласно которой события, описанные в пьесе, произошли в Устюжне.
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вологодская область, новости - туризм
Вологодская область, Вологодская область, Новости - Туризм
12:49 15.11.2022 (обновлено: 13:53 15.11.2022)
 

Турпоток в вологодскую Устюжну за два года увеличился вдвое

CC BY-SA 3.0 / 46yuri46 / Церковь Благовещения, Вологодская область, Устюжна
Церковь Благовещения, Вологодская область, Устюжна - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
CC BY-SA 3.0 / 46yuri46 /
Церковь Благовещения, Вологодская область, Устюжна
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ВОЛОГДА, 15 ноя – РИА Новости. Благодаря реновации исторической части вологодского города Устюжна турпоток в город за два года возрос почти вдвое, сообщил представитель областного департамента культуры и туризма региона.
Устюжна – районный центр Вологодской области с населением чуть более восьми тысяч человек с частично сохранившейся застройкой XVIII-XIX веков, участница межрегионального историко-культурного проекта "Серебряное ожерелье России".
По данным ведомства с мая по октябрь этого года Устюжну посетили 22,6 тысячи туристов. В 2020 году зарегистрировали только 12,2 тысячи гостей и экскурсантов.
По словам заместителя губернатора Антона Стрижова, рост интереса к городу связан с благоустройством общественных территорий в историческом центре. С 2019 года в Устюжне модернизировали несколько объектов по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда": торговую площадь, часть набережной реки Мологи, особо охраняемую парковую территорию "Дендропарк". На торговой площади установили скульптурную группу персонажей гоголевского "Ревизора" в память о литературной легенде, согласно которой события, описанные в пьесе, произошли в Устюжне.
"Качественные преобразования городских пространств Устюжны продолжатся. В следующем году пройдет второй этап реновации Торговой площади, будет трансформирован существующий "ярмарочный городок" в "малые торговые ряды" с раскрытием витрин торговых павильонов в сторону основных потоков пешеходного движения и "Фестивального поля". Будет выполнено обустройство участка набережной и спуска к воде", - сказал Стрижов.
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