https://ria.ru/20221115/ustyuzhna-1831585115.html

Турпоток в вологодскую Устюжну за два года увеличился вдвое

Турпоток в вологодскую Устюжну за два года увеличился вдвое - РИА Новости, 15.11.2022

Турпоток в вологодскую Устюжну за два года увеличился вдвое

Благодаря реновации исторической части вологодского города Устюжна турпоток в город за два года возрос почти вдвое, сообщил представитель областного... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:49

2022-11-15T12:49

2022-11-15T13:53

вологодская область

вологодская область

новости - туризм

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ВОЛОГДА, 15 ноя – РИА Новости. Благодаря реновации исторической части вологодского города Устюжна турпоток в город за два года возрос почти вдвое, сообщил представитель областного департамента культуры и туризма региона.Устюжна – районный центр Вологодской области с населением чуть более восьми тысяч человек с частично сохранившейся застройкой XVIII-XIX веков, участница межрегионального историко-культурного проекта "Серебряное ожерелье России".По данным ведомства с мая по октябрь этого года Устюжну посетили 22,6 тысячи туристов. В 2020 году зарегистрировали только 12,2 тысячи гостей и экскурсантов.По словам заместителя губернатора Антона Стрижова, рост интереса к городу связан с благоустройством общественных территорий в историческом центре. С 2019 года в Устюжне модернизировали несколько объектов по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда": торговую площадь, часть набережной реки Мологи, особо охраняемую парковую территорию "Дендропарк". На торговой площади установили скульптурную группу персонажей гоголевского "Ревизора" в память о литературной легенде, согласно которой события, описанные в пьесе, произошли в Устюжне.

https://ria.ru/20220517/muzeynyemarshruty-1788995241.html

вологодская область

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Алёна Пава

вологодская область, новости - туризм