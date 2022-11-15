"Укрэнерго" сообщило о плановых отключениях электроэнергии
"Укрэнерго" сообщило о плановых отключениях электроэнергии в Киеве и семи областях страны
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Плановые отключения электроэнергии пройдут в Киеве и семи областях Украины во вторник, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"С 05.00 (6.00 мск - ред.) до 24.00 (01.00 мск - ред.) плановые отключения будут действовать в городе Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях", - сообщается в Telegram-канале компании.
14 ноября, 17:41На Украине продолжат стабилизационные отключения электроэнергии
По информации "Укрэнерго", также плановые отключения пройдут на подконтрольной Киеву части ДНР.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.