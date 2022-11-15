https://ria.ru/20221115/ukraina-1831509285.html

"Укрэнерго" сообщило о плановых отключениях электроэнергии

"Укрэнерго" сообщило о плановых отключениях электроэнергии - РИА Новости, 15.11.2022

"Укрэнерго" сообщило о плановых отключениях электроэнергии

Плановые отключения электроэнергии пройдут в Киеве и семи областях Украины во вторник, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T08:07

2022-11-15T08:07

2022-11-15T08:07

в мире

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вооруженные силы рф

укрэнерго

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Плановые отключения электроэнергии пройдут в Киеве и семи областях Украины во вторник, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго"."С 05.00 (6.00 мск - ред.) до 24.00 (01.00 мск - ред.) плановые отключения будут действовать в городе Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях", - сообщается в Telegram-канале компании.По информации "Укрэнерго", также плановые отключения пройдут на подконтрольной Киеву части ДНР.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221114/energiya-1831429151.html

https://ria.ru/20221114/ukraina-1831416094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, киев, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, укрэнерго