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В Чувашской республике в полтора раза увеличат оклад учителей
В Чувашской республике в полтора раза увеличат оклад учителей - РИА Новости, 15.11.2022
В Чувашской республике в полтора раза увеличат оклад учителей
Оклад учителей Чувашии будет увеличен в 1,5 раза, сообщает министерство образования и молодежной политики региона. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:37
2022-11-15T17:37
2022-11-15T17:37
общество
олег николаев (политик)
россия
чувашская республика (чувашия)
образование - общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Оклад учителей Чувашии будет увеличен в 1,5 раза, сообщает министерство образования и молодежной политики региона.Глава Чувашии Олег Николаев подписал соответствующее постановление кабинета министров республики.На сегодняшний день в системе образования Чувашии трудятся более 20 тысяч педагогических работников."Решение главы Чувашии, безусловно, обеспечит дальнейшее развитие кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности педагогической профессии. Такое внимание к учителям в нашей республике является хорошим заделом наступающего года, который объявлен президентом России Годом педагога и наставника, свидетельствует об особом статусе наших специалистов в обществе, о важности их работы", — приводятся в сообщении слова министра образования и молодёжной политики Чувашии Дмитрия Захарова.
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общество, олег николаев (политик), россия, чувашская республика (чувашия), образование - общество
Общество, Олег Николаев (политик), Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Образование - Общество
В Чувашской республике в полтора раза увеличат оклад учителей
Минобразование Чувашии: оклад учителей республики увеличится в полтора раза