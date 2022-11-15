Рейтинг@Mail.ru
В Чувашской республике в полтора раза увеличат оклад учителей - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/uchitelya-1831715119.html
В Чувашской республике в полтора раза увеличат оклад учителей
В Чувашской республике в полтора раза увеличат оклад учителей - РИА Новости, 15.11.2022
В Чувашской республике в полтора раза увеличат оклад учителей
Оклад учителей Чувашии будет увеличен в 1,5 раза, сообщает министерство образования и молодежной политики региона. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:37
2022-11-15T17:37
общество
олег николаев (политик)
россия
чувашская республика (чувашия)
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152211/92/1522119249_0:0:2832:1594_1920x0_80_0_0_c36c4f94afbcb039ee9ab1a50e04c448.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Оклад учителей Чувашии будет увеличен в 1,5 раза, сообщает министерство образования и молодежной политики региона.Глава Чувашии Олег Николаев подписал соответствующее постановление кабинета министров республики.На сегодняшний день в системе образования Чувашии трудятся более 20 тысяч педагогических работников."Решение главы Чувашии, безусловно, обеспечит дальнейшее развитие кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности педагогической профессии. Такое внимание к учителям в нашей республике является хорошим заделом наступающего года, который объявлен президентом России Годом педагога и наставника, свидетельствует об особом статусе наших специалистов в обществе, о важности их работы", — приводятся в сообщении слова министра образования и молодёжной политики Чувашии Дмитрия Захарова.
https://ria.ru/20221115/magistratura-1831560155.html
россия
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152211/92/1522119249_0:0:2832:2124_1920x0_80_0_0_82d0aff9d612b878e5d99379002a0c6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, олег николаев (политик), россия, чувашская республика (чувашия), образование - общество
Общество, Олег Николаев (политик), Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Образование - Общество
17:37 15.11.2022
 
В Чувашской республике в полтора раза увеличат оклад учителей

Минобразование Чувашии: оклад учителей республики увеличится в полтора раза

© Depositphotos.com / HASLOOУчитель с указкой
Учитель с указкой - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Depositphotos.com / HASLOO
Учитель с указкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Оклад учителей Чувашии будет увеличен в 1,5 раза, сообщает министерство образования и молодежной политики региона.
Глава Чувашии Олег Николаев подписал соответствующее постановление кабинета министров республики.
"Документом предусмотрено увеличение минимальных размеров окладов заработной платы педагогических работников в 1,5 раза", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день в системе образования Чувашии трудятся более 20 тысяч педагогических работников.
"Решение главы Чувашии, безусловно, обеспечит дальнейшее развитие кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности педагогической профессии. Такое внимание к учителям в нашей республике является хорошим заделом наступающего года, который объявлен президентом России Годом педагога и наставника, свидетельствует об особом статусе наших специалистов в обществе, о важности их работы", — приводятся в сообщении слова министра образования и молодёжной политики Чувашии Дмитрия Захарова.
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 11:56
Срок обучения в магистратуре могут сократить до одного года
 
ОбществоОлег Николаев (политик)РоссияЧувашская Республика (Чувашия)Образование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала