https://ria.ru/20221115/uchitelya-1831715119.html

В Чувашской республике в полтора раза увеличат оклад учителей

В Чувашской республике в полтора раза увеличат оклад учителей - РИА Новости, 15.11.2022

В Чувашской республике в полтора раза увеличат оклад учителей

Оклад учителей Чувашии будет увеличен в 1,5 раза, сообщает министерство образования и молодежной политики региона. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T17:37

2022-11-15T17:37

2022-11-15T17:37

общество

олег николаев (политик)

россия

чувашская республика (чувашия)

образование - общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Оклад учителей Чувашии будет увеличен в 1,5 раза, сообщает министерство образования и молодежной политики региона.Глава Чувашии Олег Николаев подписал соответствующее постановление кабинета министров республики.На сегодняшний день в системе образования Чувашии трудятся более 20 тысяч педагогических работников."Решение главы Чувашии, безусловно, обеспечит дальнейшее развитие кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности педагогической профессии. Такое внимание к учителям в нашей республике является хорошим заделом наступающего года, который объявлен президентом России Годом педагога и наставника, свидетельствует об особом статусе наших специалистов в обществе, о важности их работы", — приводятся в сообщении слова министра образования и молодёжной политики Чувашии Дмитрия Захарова.

https://ria.ru/20221115/magistratura-1831560155.html

россия

чувашская республика (чувашия)

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общество, олег николаев (политик), россия, чувашская республика (чувашия), образование - общество