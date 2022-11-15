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Володин анонсировал создание в ГД рабочей группы с представителями ЦБ - РИА Новости, 15.11.2022
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Володин анонсировал создание в ГД рабочей группы с представителями ЦБ
Володин анонсировал создание в ГД рабочей группы с представителями ЦБ - РИА Новости, 15.11.2022
Володин анонсировал создание в ГД рабочей группы с представителями ЦБ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать при палате рабочую группу с представителями Центробанка для обсуждения вопросов экономики и подготовки... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:38
2022-11-15T15:38
экономика
вячеслав володин
эльвира набиуллина
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать при палате рабочую группу с представителями Центробанка для обсуждения вопросов экономики и подготовки соответствующих законов, передает корреспондент РИА Новости.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме во вторник по основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2023 год и период 2024-2025 годов."Учитывая, что в ходе обсуждения основных направлений единой денежно-кредитной политики прозвучали предложения, может быть мы сделаем также как и ранее, сформируем рабочую группу, со стороны Госдумы ее мог бы возглавить Алексей Васильевич Гордеев, а что касается ЦБ, вы могли бы дать поручение своему заместителю", - обратился Володин к Набиуллиной.Политик предложил привлечь к работе представителей профильных комитетов Госдумы - комитета по экономической политике, по финансовым рынкам, по бюджету и налогам, по малому предпринимательству."Нам важно, чтобы мы с вами разговоры по важной теме взяли и конвертировали в законодательные инициативы, решения, и это сделать будет лучше всего с нашими коллегами из Центрального Банка", - резюмировал Володин.
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экономика, вячеслав володин, эльвира набиуллина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Вячеслав Володин, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
15:38 15.11.2022
 
Володин анонсировал создание в ГД рабочей группы с представителями ЦБ

Володин анонсировал создание в Госдуме рабочей группы с представителями Центробанка

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать при палате рабочую группу с представителями Центробанка для обсуждения вопросов экономики и подготовки соответствующих законов, передает корреспондент РИА Новости.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме во вторник по основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2023 год и период 2024-2025 годов.
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"Учитывая, что в ходе обсуждения основных направлений единой денежно-кредитной политики прозвучали предложения, может быть мы сделаем также как и ранее, сформируем рабочую группу, со стороны Госдумы ее мог бы возглавить Алексей Васильевич Гордеев, а что касается ЦБ, вы могли бы дать поручение своему заместителю", - обратился Володин к Набиуллиной.
Политик предложил привлечь к работе представителей профильных комитетов Госдумы - комитета по экономической политике, по финансовым рынкам, по бюджету и налогам, по малому предпринимательству.
"Нам важно, чтобы мы с вами разговоры по важной теме взяли и конвертировали в законодательные инициативы, решения, и это сделать будет лучше всего с нашими коллегами из Центрального Банка", - резюмировал Володин.
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ЭкономикаВячеслав ВолодинЭльвира НабиуллинаГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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