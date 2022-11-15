https://ria.ru/20221115/tsentrobank-1831659837.html

Володин анонсировал создание в ГД рабочей группы с представителями ЦБ

Володин анонсировал создание в ГД рабочей группы с представителями ЦБ - РИА Новости, 15.11.2022

Володин анонсировал создание в ГД рабочей группы с представителями ЦБ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать при палате рабочую группу с представителями Центробанка для обсуждения вопросов экономики и подготовки... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:38

2022-11-15T15:38

2022-11-15T15:38

экономика

вячеслав володин

эльвира набиуллина

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать при палате рабочую группу с представителями Центробанка для обсуждения вопросов экономики и подготовки соответствующих законов, передает корреспондент РИА Новости.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме во вторник по основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2023 год и период 2024-2025 годов."Учитывая, что в ходе обсуждения основных направлений единой денежно-кредитной политики прозвучали предложения, может быть мы сделаем также как и ранее, сформируем рабочую группу, со стороны Госдумы ее мог бы возглавить Алексей Васильевич Гордеев, а что касается ЦБ, вы могли бы дать поручение своему заместителю", - обратился Володин к Набиуллиной.Политик предложил привлечь к работе представителей профильных комитетов Госдумы - комитета по экономической политике, по финансовым рынкам, по бюджету и налогам, по малому предпринимательству."Нам важно, чтобы мы с вами разговоры по важной теме взяли и конвертировали в законодательные инициативы, решения, и это сделать будет лучше всего с нашими коллегами из Центрального Банка", - резюмировал Володин.

https://ria.ru/20221115/kherson-1831628812.html

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экономика, вячеслав володин, эльвира набиуллина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), россия