https://ria.ru/20221115/tes-1831695413.html

Китайская ТЭС обеспечила 40% энергии для саммита G20 на Бали

Китайская ТЭС обеспечила 40% энергии для саммита G20 на Бали - РИА Новости, 15.11.2022

Китайская ТЭС обеспечила 40% энергии для саммита G20 на Бали

Паровая ТЭС Celukan Bawang, инвестором и оператором которой выступает китайская корпорация Huadian, обеспечила 40% спроса на электроэнергию в провинции Бали на... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T16:42

2022-11-15T16:42

2022-11-15T16:42

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БАЛИ (Индонезия), 15 ноя – РИА Новости. Паровая ТЭС Celukan Bawang, инвестором и оператором которой выступает китайская корпорация Huadian, обеспечила 40% спроса на электроэнергию в провинции Бали на время саммита G20, сообщает агентство ANTARA."Celukan Bawang гарантирует стабильность электроэнергии на Бали и обеспечит до 40% процентов от общего спроса", - рассказал глава технического отдела Celukan Bawang Ли Цюнь в заявлении для прессы во вторник."В дополнение к возможности удовлетворить 40% потребностей в энергии на время саммита, местные органы власти на Бали могут сэкономить более 100 миллионов долларов США в год с нашей помощью", - добавил Ли.ТЭС Celukan Bawang является частью глобальной китайской инфраструктурной инициативы "Пояса и пути".

https://ria.ru/20221102/energiya-1828724989.html

бали

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

бали, большая двадцатка, саммит g20, китай