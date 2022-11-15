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Китайская ТЭС обеспечила 40% энергии для саммита G20 на Бали
Китайская ТЭС обеспечила 40% энергии для саммита G20 на Бали - РИА Новости, 15.11.2022
Китайская ТЭС обеспечила 40% энергии для саммита G20 на Бали
Паровая ТЭС Celukan Bawang, инвестором и оператором которой выступает китайская корпорация Huadian, обеспечила 40% спроса на электроэнергию в провинции Бали на... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:42
2022-11-15T16:42
2022-11-15T16:42
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саммит g20
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БАЛИ (Индонезия), 15 ноя – РИА Новости. Паровая ТЭС Celukan Bawang, инвестором и оператором которой выступает китайская корпорация Huadian, обеспечила 40% спроса на электроэнергию в провинции Бали на время саммита G20, сообщает агентство ANTARA."Celukan Bawang гарантирует стабильность электроэнергии на Бали и обеспечит до 40% процентов от общего спроса", - рассказал глава технического отдела Celukan Bawang Ли Цюнь в заявлении для прессы во вторник."В дополнение к возможности удовлетворить 40% потребностей в энергии на время саммита, местные органы власти на Бали могут сэкономить более 100 миллионов долларов США в год с нашей помощью", - добавил Ли.ТЭС Celukan Bawang является частью глобальной китайской инфраструктурной инициативы "Пояса и пути".
https://ria.ru/20221102/energiya-1828724989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бали, большая двадцатка, саммит g20, китай
Россия-Китай: Главное, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20, Китай