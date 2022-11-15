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Китайская ТЭС обеспечила 40% энергии для саммита G20 на Бали - РИА Новости, 15.11.2022
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Китайская ТЭС обеспечила 40% энергии для саммита G20 на Бали
Китайская ТЭС обеспечила 40% энергии для саммита G20 на Бали - РИА Новости, 15.11.2022
Китайская ТЭС обеспечила 40% энергии для саммита G20 на Бали
Паровая ТЭС Celukan Bawang, инвестором и оператором которой выступает китайская корпорация Huadian, обеспечила 40% спроса на электроэнергию в провинции Бали на... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:42
2022-11-15T16:42
россия-китай: главное
бали
большая двадцатка
саммит g20
китай
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БАЛИ (Индонезия), 15 ноя – РИА Новости. Паровая ТЭС Celukan Bawang, инвестором и оператором которой выступает китайская корпорация Huadian, обеспечила 40% спроса на электроэнергию в провинции Бали на время саммита G20, сообщает агентство ANTARA."Celukan Bawang гарантирует стабильность электроэнергии на Бали и обеспечит до 40% процентов от общего спроса", - рассказал глава технического отдела Celukan Bawang Ли Цюнь в заявлении для прессы во вторник."В дополнение к возможности удовлетворить 40% потребностей в энергии на время саммита, местные органы власти на Бали могут сэкономить более 100 миллионов долларов США в год с нашей помощью", - добавил Ли.ТЭС Celukan Bawang является частью глобальной китайской инфраструктурной инициативы "Пояса и пути".
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бали, большая двадцатка, саммит g20, китай
Россия-Китай: Главное, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20, Китай
16:42 15.11.2022
 

Китайская ТЭС обеспечила 40% энергии для саммита G20 на Бали

© AFP 2022 / Sonny TumbelakaПаровая ТЭС Celukan Bawang на Бали
Паровая ТЭС Celukan Bawang на Бали - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AFP 2022 / Sonny Tumbelaka
Паровая ТЭС Celukan Bawang на Бали
Читать ria.ru в
БАЛИ (Индонезия), 15 ноя – РИА Новости. Паровая ТЭС Celukan Bawang, инвестором и оператором которой выступает китайская корпорация Huadian, обеспечила 40% спроса на электроэнергию в провинции Бали на время саммита G20, сообщает агентство ANTARA.
"Celukan Bawang гарантирует стабильность электроэнергии на Бали и обеспечит до 40% процентов от общего спроса", - рассказал глава технического отдела Celukan Bawang Ли Цюнь в заявлении для прессы во вторник.
"В дополнение к возможности удовлетворить 40% потребностей в энергии на время саммита, местные органы власти на Бали могут сэкономить более 100 миллионов долларов США в год с нашей помощью", - добавил Ли.
ТЭС Celukan Bawang является частью глобальной китайской инфраструктурной инициативы "Пояса и пути".
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Россия-Китай: ГлавноеБалиБольшая двадцаткаСаммит G20Китай
 
 
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