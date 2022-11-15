https://ria.ru/20221115/terakt-1831534194.html

Место теракта в Стамбуле было выбрано специально, заявили в Турции

Место теракта в Стамбуле было выбрано специально, заявили в Турции - РИА Новости, 15.11.2022

Место теракта в Стамбуле было выбрано специально, заявили в Турции

Место теракта в Стамбуле было выбрано специально, чтобы послать сигнал всему миру, считает министр юстиции Турции Бекир Боздаг. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T10:27

2022-11-15T10:27

2022-11-15T10:27

в мире

сулейман сойлу

бекир боздаг

африн

стамбул

турция

взрыв в центре стамбула

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АНКАРА, 15 ноя – РИА Новости. Место теракта в Стамбуле было выбрано специально, чтобы послать сигнал всему миру, считает министр юстиции Турции Бекир Боздаг.Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом."У тех, кто осуществил этот инцидент, есть свой счет. Другими словами, цель - Турция. Это может быть разрушение мира, безопасности, спокойствия, стабильности Турции и той атмосферы доверия, которая была достигнута сегодня, и тех надежд, которые она дает на будущее. Это кажется очень ясным. Место, где произошел взрыв, было выбрано специально. Возможно, этим терактом в одном из важных мест Турции планировалось послать сигнал всему миру", - приводит слова министра газета Aydınlık.

https://ria.ru/20221115/terakt-1831531384.html

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стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сулейман сойлу, бекир боздаг, африн, стамбул, турция, взрыв в центре стамбула