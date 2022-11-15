Место теракта в Стамбуле было выбрано специально, заявили в Турции
Глава Минюста Турции Боздаг заявил, что место теракта в Стамбуле было выбрано специально
© AP Photo / Khalil HamraМемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
© AP Photo / Khalil Hamra
Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
АНКАРА, 15 ноя – РИА Новости. Место теракта в Стамбуле было выбрано специально, чтобы послать сигнал всему миру, считает министр юстиции Турции Бекир Боздаг.
Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.
"У тех, кто осуществил этот инцидент, есть свой счет. Другими словами, цель - Турция. Это может быть разрушение мира, безопасности, спокойствия, стабильности Турции и той атмосферы доверия, которая была достигнута сегодня, и тех надежд, которые она дает на будущее. Это кажется очень ясным. Место, где произошел взрыв, было выбрано специально. Возможно, этим терактом в одном из важных мест Турции планировалось послать сигнал всему миру", - приводит слова министра газета Aydınlık.