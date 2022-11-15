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Биография Игоря Стечкина

Биография Игоря Стечкина - РИА Новости, 15.11.2022

Биография Игоря Стечкина

Российский конструктор стрелкового оружия Игорь Яковлевич Стечкин родился 15 ноября 1922 года в городе Алексине Тульской губернии. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T00:36

2022-11-15T00:36

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справки

игорь стечкин

алексин

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Российский конструктор стрелкового оружия Игорь Яковлевич Стечкин родился 15 ноября 1922 года в городе Алексине Тульской губернии. В 1935 году семья Стечкиных переехала в Тулу. С раннего детства Игорь Стечкин увлекся оружием и к 12 годам мог с легкостью отремонтировать ружье. После окончания средней школы в 1941 году поступил на оружейно-пулеметное отделение Тульского механического института. В начале Великой Отечественной войны (1941-1945) из-за слабого зрения не был призван в армию и уехал с семьей в эвакуацию – сначала в Бузулук (Оренбургская область), а потом в Ижевск, где учился в эвакуированном Московском механико-машиностроительном институте (ныне Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана) и работал на мотоциклетном заводе шлифовщиком. В 1942 году Стечкин вернулся в Тулу и продолжил обучение в Тульском механическом институте, который успешно окончил в 1948 году, защитив дипломный проект по теме "Самозарядный пистолет калибра 7,62 мм". Во время защиты диплома один из членов комиссии, ознакомившись с чертежами пистолета, представленными выпускником, уверенно заявил, что данная модель стрелять просто неспособна. Тогда Стечкин достал из кармана изготовленный им образец и выстрелил в потолок. После окончания института был направлен в ЦКБ-14 (Тула). Работал инженером-конструктором, старшим инженером-конструктором, ведущим конструктором. После разделения в 1959 году ЦКБ-14 на Конструкторское бюро приборостроения (КБП, ныне Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова), занимавшееся разработкой ракетного вооружения для Сухопутных войск, и Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО), Стечкин до 1971 года трудился главным конструктором проекта в КБП. С 1971 года работал ведущим конструктором в Центральном конструкторско-исследовательском бюро спортивно-охотничьего оружия. Игорь Стечкин – автор свыше 50 изобретений. Он принимал участие в создании около 60 образцов стрелкового оружия, а также противотанковых управляемых ракет "Фагот" и "Конкурс". Среди его разработок наиболее известен 9-миллиметровый автоматический пистолет АПС (автоматический пистолет Стечкина, принят на вооружение в 1951 году), обладавший отдельными свойствами пистолета-пулемета. Пистолет Стечкина имеет уникальную конструкцию, которая до сегодняшнего дня не была использована ни одним иностранным производителем. Это единственный в своем роде пистолет, в магазине которого расположение 20 патронов не строго горизонтальное, как в любых других, а в шахматном порядке. АПС может вести огонь как одиночными выстрелами, так и очередями. Изначально он предназначался для вооружения тех офицеров и рядовых, которым не полагался по штату автомат или карабин, а личного пистолета Макарова в бою было явно недостаточно. Одним из неоспоримых достоинств АПС – особенно в условиях ближнего боя – является малая отдача и совсем небольшой подброс оружия при выстреле.Несмотря на использование патрона с невысокими баллистическими качествами и малый угол наклона рукоятки, пистолет Стечкина имеет довольно высокую точность стрельбы – больше, чем у "Макарова". Благодаря этому качеству, он завоевал особую популярность и получил значительное распространение среди сотрудников КГБ СССР, а также военнослужащих некоторых частей специального назначения ГРУ. Однако в процессе эксплуатации некоторые достоинства АПС превратились в недостатки.Выяснилось, что из-за тяжелой кобуры-приклада, улучшающей точность стрельбы, носить АПС с собой неудобно. Габариты пистолета тоже многих не устраивали. В итоге для штабных офицеров АПС оказался слишком громоздким оружием, а для боевых – недостаточно мощным. Это привело к тому, что в 1959 году АПС был снят с производства. Несмотря на это, пистолет до сих пор используют многие структуры. В настоящее время бесшумный вариант "Стечкина" (АПБ) состоит на вооружении спецподразделений. В 1990-е годы Игорь Стечкин создал также револьвер "Кобальт", пистолеты "Дротик", "Бердыш", "Пернач" и др. Он также сконструировал несколько образцов бесшумного и малошумного оружия. Одним из них является огнестрельное устройство калибра 7,62 миллиметра, замаскированное под обычный портсигар, имеющий размер 108х74 миллиметра. Устройство легко помещается в нагрудный карман и внешне не вызывает никаких подозрений. По некоторым данным, им пользовался оперативный состав Первого главного управления КГБ, занимавшегося внешней разведкой. Последняя разработка Игоря Стечкина – пистолет ОЦ-38, над которым он работал по заказу Федеральной службы безопасности. Конструктор был фактически прикован к постели, но продолжал трудиться над чертежами, которые ему привозили на дом ученики. ОЦ-38 принят на вооружение уже после его смерти.За достигнутые успехи в области проектирования образцов оружейной техники Игорь Стечкин был удостоен Государственной премии СССР (1952), награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971), орденом Почета (1997), медалями "За трудовое отличие", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и др., почетным знаком Тулы "За заслуги перед городом". Ему присвоено почетное звание "Заслуженный конструктор Российской Федерации" (1992). Скончался Игорь Стечкин 28 ноября 2001 года в Туле, похоронен на городском кладбище Тулы. В 2015 году был установлен памятник Игорю Стечкину на его родине, в Алексине Тульской области в городском парке отдыха. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, игорь стечкин, алексин