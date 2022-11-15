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Министры промышленности из 18 регионов России изучили поддержку экспорта - РИА Новости, 15.11.2022
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Министры промышленности из 18 регионов России изучили поддержку экспорта
Министры промышленности из 18 регионов России изучили поддержку экспорта - РИА Новости, 15.11.2022
Министры промышленности из 18 регионов России изучили поддержку экспорта
Министры промышленности из 18 регионов России изучили меры поддержки экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в рамках стажировки в Минпромторге... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:48
2022-11-15T15:48
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
россия
технологии
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Министры промышленности из 18 регионов России изучили меры поддержки экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в рамках стажировки в Минпромторге РФ по образовательной программе "Федеральная практика", сообщает РЭЦ."Минпромторг России совместно с РЭЦ провели обучающую сессию для представителей региональных властей "Перспективы развития экспорта. Меры поддержки отечественных производителей. Реализация мероприятий национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Механизм поддержки приоритетного импорта". В ходе этой сессии директор по государственной поддержке экспорта Российского экспортного центра Евгений Магомедов рассказал об экосистеме Группы РЭЦ и мерах государственной поддержки экспорта", - говорится в сообщении.Основной акцент в ходе выступления был сделан на новых мерах поддержки и изменениях в существующих инструментах, обусловленных текущей внешнеэкономической конъюнктурой."РЭЦ в качестве агента правительства Российской Федерации реализует меры государственной поддержки экспорта, которыми ежегодно пользуются сотни компаний, и мы совместно с субъектами РФ и ФОИВами, заинтересованы в увеличении доступности наших мер поддержки и привлечению к участию в них как можно большего числа компаний. Запуск в текущем году новых программ по компенсации затрат на транспортировку и сертификацию – один из примеров проводимой нами работы", - отметил Магомедов.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, россия, технологии
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика, Россия, Технологии
15:48 15.11.2022
 

Министры промышленности из 18 регионов России изучили поддержку экспорта

© РИА Новости / Павел БедняковСтенд Министерства промышленности и торговли РФ
Стенд Министерства промышленности и торговли РФ - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Стенд Министерства промышленности и торговли РФ
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Министры промышленности из 18 регионов России изучили меры поддержки экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в рамках стажировки в Минпромторге РФ по образовательной программе "Федеральная практика", сообщает РЭЦ.

"Минпромторг России совместно с РЭЦ провели обучающую сессию для представителей региональных властей "Перспективы развития экспорта. Меры поддержки отечественных производителей. Реализация мероприятий национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Механизм поддержки приоритетного импорта". В ходе этой сессии директор по государственной поддержке экспорта Российского экспортного центра Евгений Магомедов рассказал об экосистеме Группы РЭЦ и мерах государственной поддержки экспорта", - говорится в сообщении.

Основной акцент в ходе выступления был сделан на новых мерах поддержки и изменениях в существующих инструментах, обусловленных текущей внешнеэкономической конъюнктурой.

"РЭЦ в качестве агента правительства Российской Федерации реализует меры государственной поддержки экспорта, которыми ежегодно пользуются сотни компаний, и мы совместно с субъектами РФ и ФОИВами, заинтересованы в увеличении доступности наших мер поддержки и привлечению к участию в них как можно большего числа компаний. Запуск в текущем году новых программ по компенсации затрат на транспортировку и сертификацию – один из примеров проводимой нами работы", - отметил Магомедов.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ЭкономикаРоссияТехнологии
 
 
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