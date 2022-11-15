Министры промышленности из 18 регионов России изучили поддержку экспорта
Стенд Министерства промышленности и торговли РФ
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Министры промышленности из 18 регионов России изучили меры поддержки экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в рамках стажировки в Минпромторге РФ по образовательной программе "Федеральная практика", сообщает РЭЦ.
"Минпромторг России совместно с РЭЦ провели обучающую сессию для представителей региональных властей "Перспективы развития экспорта. Меры поддержки отечественных производителей. Реализация мероприятий национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Механизм поддержки приоритетного импорта". В ходе этой сессии директор по государственной поддержке экспорта Российского экспортного центра Евгений Магомедов рассказал об экосистеме Группы РЭЦ и мерах государственной поддержки экспорта", - говорится в сообщении.
Основной акцент в ходе выступления был сделан на новых мерах поддержки и изменениях в существующих инструментах, обусловленных текущей внешнеэкономической конъюнктурой.
"РЭЦ в качестве агента правительства Российской Федерации реализует меры государственной поддержки экспорта, которыми ежегодно пользуются сотни компаний, и мы совместно с субъектами РФ и ФОИВами, заинтересованы в увеличении доступности наших мер поддержки и привлечению к участию в них как можно большего числа компаний. Запуск в текущем году новых программ по компенсации затрат на транспортировку и сертификацию – один из примеров проводимой нами работы", - отметил Магомедов.
"Минпромторг России совместно с РЭЦ провели обучающую сессию для представителей региональных властей "Перспективы развития экспорта. Меры поддержки отечественных производителей. Реализация мероприятий национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Механизм поддержки приоритетного импорта". В ходе этой сессии директор по государственной поддержке экспорта Российского экспортного центра Евгений Магомедов рассказал об экосистеме Группы РЭЦ и мерах государственной поддержки экспорта", - говорится в сообщении.
Основной акцент в ходе выступления был сделан на новых мерах поддержки и изменениях в существующих инструментах, обусловленных текущей внешнеэкономической конъюнктурой.
"РЭЦ в качестве агента правительства Российской Федерации реализует меры государственной поддержки экспорта, которыми ежегодно пользуются сотни компаний, и мы совместно с субъектами РФ и ФОИВами, заинтересованы в увеличении доступности наших мер поддержки и привлечению к участию в них как можно большего числа компаний. Запуск в текущем году новых программ по компенсации затрат на транспортировку и сертификацию – один из примеров проводимой нами работы", - отметил Магомедов.