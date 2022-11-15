https://ria.ru/20221115/stazhirovka-1831652710.html

Министры промышленности из 18 регионов России изучили поддержку экспорта

Министры промышленности из 18 регионов России изучили поддержку экспорта - РИА Новости, 15.11.2022

Министры промышленности из 18 регионов России изучили поддержку экспорта

Министры промышленности из 18 регионов России изучили меры поддержки экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в рамках стажировки в Минпромторге... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:48

2022-11-15T15:48

2022-11-15T15:48

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

россия

технологии

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Министры промышленности из 18 регионов России изучили меры поддержки экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в рамках стажировки в Минпромторге РФ по образовательной программе "Федеральная практика", сообщает РЭЦ."Минпромторг России совместно с РЭЦ провели обучающую сессию для представителей региональных властей "Перспективы развития экспорта. Меры поддержки отечественных производителей. Реализация мероприятий национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Механизм поддержки приоритетного импорта". В ходе этой сессии директор по государственной поддержке экспорта Российского экспортного центра Евгений Магомедов рассказал об экосистеме Группы РЭЦ и мерах государственной поддержки экспорта", - говорится в сообщении.Основной акцент в ходе выступления был сделан на новых мерах поддержки и изменениях в существующих инструментах, обусловленных текущей внешнеэкономической конъюнктурой."РЭЦ в качестве агента правительства Российской Федерации реализует меры государственной поддержки экспорта, которыми ежегодно пользуются сотни компаний, и мы совместно с субъектами РФ и ФОИВами, заинтересованы в увеличении доступности наших мер поддержки и привлечению к участию в них как можно большего числа компаний. Запуск в текущем году новых программ по компенсации затрат на транспортировку и сертификацию – один из примеров проводимой нами работы", - отметил Магомедов.

https://ria.ru/20221103/rets-1829069172.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, россия, технологии