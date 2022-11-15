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США с союзниками стравливают народы, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.11.2022
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США с союзниками стравливают народы, заявил Патрушев
США с союзниками стравливают народы, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.11.2022
США с союзниками стравливают народы, заявил Патрушев
Отказываясь от осуждения на площадке ООН героизации нацизма и расизма, США и их близкие союзники стравливают народы, толкают мир к глобальной войне, заявил... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:40
2022-11-15T13:40
в мире
николай патрушев
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БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Отказываясь от осуждения на площадке ООН героизации нацизма и расизма, США и их близкие союзники стравливают народы, толкают мир к глобальной войне, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Героизация и поощрение неонацизма при поддержке государств, которые в ходе Второй мировой войны вместе с Советским Союзом вели беспощадный бой с фашистским нацизмом, свидетельствует о том, что Запад сознательно стремится вычеркнуть из памяти ужасы и страдания, которые принесла человечеству нацистская идеология", - сказал Патрушев в Брянске на совещании по вопросам безопасности в Центральной России.В ходе недавнего голосования на площадке ООН по подготовленной Россией резолюции, осуждающей героизацию нацизма и иных современных форм расизма, США и Украина проголосовали против и оказали беспрецедентное давление на позицию других стран по этой резолюции, добавил Патрушев."Выбрав такую политику, Вашингтон и его близкие союзники стравливают народы, толкают мир к глобальной войне", - подчеркнул Патрушев.
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в мире, николай патрушев, россия, брянск, сша, оон
В мире, Николай Патрушев, Россия, Брянск, США, ООН
13:40 15.11.2022
 
США с союзниками стравливают народы, заявил Патрушев

Патрушев заявил, что США с союзниками стравливают народы, толкают мир к глобальной войне

© Sputnik / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
© Sputnik
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Отказываясь от осуждения на площадке ООН героизации нацизма и расизма, США и их близкие союзники стравливают народы, толкают мир к глобальной войне, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Героизация и поощрение неонацизма при поддержке государств, которые в ходе Второй мировой войны вместе с Советским Союзом вели беспощадный бой с фашистским нацизмом, свидетельствует о том, что Запад сознательно стремится вычеркнуть из памяти ужасы и страдания, которые принесла человечеству нацистская идеология", - сказал Патрушев в Брянске на совещании по вопросам безопасности в Центральной России.
В ходе недавнего голосования на площадке ООН по подготовленной Россией резолюции, осуждающей героизацию нацизма и иных современных форм расизма, США и Украина проголосовали против и оказали беспрецедентное давление на позицию других стран по этой резолюции, добавил Патрушев.
"Выбрав такую политику, Вашингтон и его близкие союзники стравливают народы, толкают мир к глобальной войне", - подчеркнул Патрушев.
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В миреНиколай ПатрушевРоссияБрянскСШАООН
 
 
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