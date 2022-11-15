https://ria.ru/20221115/ssha-1831608289.html
США с союзниками стравливают народы, заявил Патрушев
США с союзниками стравливают народы, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.11.2022
США с союзниками стравливают народы, заявил Патрушев
Отказываясь от осуждения на площадке ООН героизации нацизма и расизма, США и их близкие союзники стравливают народы, толкают мир к глобальной войне, заявил... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:40
2022-11-15T13:40
2022-11-15T13:40
в мире
николай патрушев
россия
брянск
сша
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_0:123:2969:1793_1920x0_80_0_0_15f2e577bfbd4a21c6e5f47c2f8ef7f9.jpg
БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Отказываясь от осуждения на площадке ООН героизации нацизма и расизма, США и их близкие союзники стравливают народы, толкают мир к глобальной войне, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Героизация и поощрение неонацизма при поддержке государств, которые в ходе Второй мировой войны вместе с Советским Союзом вели беспощадный бой с фашистским нацизмом, свидетельствует о том, что Запад сознательно стремится вычеркнуть из памяти ужасы и страдания, которые принесла человечеству нацистская идеология", - сказал Патрушев в Брянске на совещании по вопросам безопасности в Центральной России.В ходе недавнего голосования на площадке ООН по подготовленной Россией резолюции, осуждающей героизацию нацизма и иных современных форм расизма, США и Украина проголосовали против и оказали беспрецедентное давление на позицию других стран по этой резолюции, добавил Патрушев."Выбрав такую политику, Вашингтон и его близкие союзники стравливают народы, толкают мир к глобальной войне", - подчеркнул Патрушев.
https://ria.ru/20221015/zapad-1824188746.html
россия
брянск
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_eea661d907d7c9fd567f1f3d899962e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николай патрушев, россия, брянск, сша, оон
В мире, Николай Патрушев, Россия, Брянск, США, ООН
США с союзниками стравливают народы, заявил Патрушев
Патрушев заявил, что США с союзниками стравливают народы, толкают мир к глобальной войне