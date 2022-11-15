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США с союзниками стравливают народы, заявил Патрушев

США с союзниками стравливают народы, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.11.2022

США с союзниками стравливают народы, заявил Патрушев

Отказываясь от осуждения на площадке ООН героизации нацизма и расизма, США и их близкие союзники стравливают народы, толкают мир к глобальной войне, заявил... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:40

2022-11-15T13:40

2022-11-15T13:40

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БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Отказываясь от осуждения на площадке ООН героизации нацизма и расизма, США и их близкие союзники стравливают народы, толкают мир к глобальной войне, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Героизация и поощрение неонацизма при поддержке государств, которые в ходе Второй мировой войны вместе с Советским Союзом вели беспощадный бой с фашистским нацизмом, свидетельствует о том, что Запад сознательно стремится вычеркнуть из памяти ужасы и страдания, которые принесла человечеству нацистская идеология", - сказал Патрушев в Брянске на совещании по вопросам безопасности в Центральной России.В ходе недавнего голосования на площадке ООН по подготовленной Россией резолюции, осуждающей героизацию нацизма и иных современных форм расизма, США и Украина проголосовали против и оказали беспрецедентное давление на позицию других стран по этой резолюции, добавил Патрушев."Выбрав такую политику, Вашингтон и его близкие союзники стравливают народы, толкают мир к глобальной войне", - подчеркнул Патрушев.

https://ria.ru/20221015/zapad-1824188746.html

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в мире, николай патрушев, россия, брянск, сша, оон