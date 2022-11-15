https://ria.ru/20221115/srochniki-1831569639.html
Миронов попросил Шойгу увеличить довольствие срочников
Миронов попросил Шойгу увеличить довольствие срочников - РИА Новости, 15.11.2022
Миронов попросил Шойгу увеличить довольствие срочников
Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов сообщил, что направил в адрес министра обороны Сергея Шойгу письмо с просьбой рассмотреть... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:15
2022-11-15T12:15
2022-11-15T12:15
безопасность
вооруженные силы рф
россия
сергей шойгу
сергей миронов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов сообщил, что направил в адрес министра обороны Сергея Шойгу письмо с просьбой рассмотреть возможность повышения денежного довольствия для проходящих срочную службу солдат."Сегодня я направил письмо в адрес министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу с предложением оценить нашу идею об увеличении размера довольствия для солдат-срочников", - рассказал он журналистам.Срочники в России получают ежемесячно от 2 до 4 тысяч рублей с учетом надбавок.
https://ria.ru/20221108/zarplata-1829854472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, россия, сергей шойгу, сергей миронов
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Сергей Шойгу, Сергей Миронов
Миронов попросил Шойгу увеличить довольствие срочников
Миронов попросил Шойгу повысить денежное довольствие для солдат на срочной службе