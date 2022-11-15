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Миронов попросил Шойгу увеличить довольствие срочников - РИА Новости, 15.11.2022
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Миронов попросил Шойгу увеличить довольствие срочников
Миронов попросил Шойгу увеличить довольствие срочников - РИА Новости, 15.11.2022
Миронов попросил Шойгу увеличить довольствие срочников
Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов сообщил, что направил в адрес министра обороны Сергея Шойгу письмо с просьбой рассмотреть... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:15
2022-11-15T12:15
безопасность
вооруженные силы рф
россия
сергей шойгу
сергей миронов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов сообщил, что направил в адрес министра обороны Сергея Шойгу письмо с просьбой рассмотреть возможность повышения денежного довольствия для проходящих срочную службу солдат."Сегодня я направил письмо в адрес министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу с предложением оценить нашу идею об увеличении размера довольствия для солдат-срочников", - рассказал он журналистам.Срочники в России получают ежемесячно от 2 до 4 тысяч рублей с учетом надбавок.
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безопасность, вооруженные силы рф, россия, сергей шойгу, сергей миронов
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Сергей Шойгу, Сергей Миронов
12:15 15.11.2022
 
Миронов попросил Шойгу увеличить довольствие срочников

Миронов попросил Шойгу повысить денежное довольствие для солдат на срочной службе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПризывники во время построения на сборном пункте военного комиссариата в Новосибирске
Призывники во время построения на сборном пункте военного комиссариата в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Призывники во время построения на сборном пункте военного комиссариата в Новосибирске . Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов сообщил, что направил в адрес министра обороны Сергея Шойгу письмо с просьбой рассмотреть возможность повышения денежного довольствия для проходящих срочную службу солдат.
"Сегодня я направил письмо в адрес министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу с предложением оценить нашу идею об увеличении размера довольствия для солдат-срочников", - рассказал он журналистам.
Срочники в России получают ежемесячно от 2 до 4 тысяч рублей с учетом надбавок.
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БезопасностьВооруженные силы РФРоссияСергей ШойгуСергей Миронов
 
 
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