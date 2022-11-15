https://ria.ru/20221115/srochniki-1831569639.html

Миронов попросил Шойгу увеличить довольствие срочников

Миронов попросил Шойгу увеличить довольствие срочников - РИА Новости, 15.11.2022

Миронов попросил Шойгу увеличить довольствие срочников

Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов сообщил, что направил в адрес министра обороны Сергея Шойгу письмо с просьбой рассмотреть... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:15

2022-11-15T12:15

2022-11-15T12:15

безопасность

вооруженные силы рф

россия

сергей шойгу

сергей миронов

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов сообщил, что направил в адрес министра обороны Сергея Шойгу письмо с просьбой рассмотреть возможность повышения денежного довольствия для проходящих срочную службу солдат."Сегодня я направил письмо в адрес министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу с предложением оценить нашу идею об увеличении размера довольствия для солдат-срочников", - рассказал он журналистам.Срочники в России получают ежемесячно от 2 до 4 тысяч рублей с учетом надбавок.

https://ria.ru/20221108/zarplata-1829854472.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, вооруженные силы рф, россия, сергей шойгу, сергей миронов