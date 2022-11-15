https://ria.ru/20221115/sportinventar-1831540205.html
Оренбургские школы получили спортинвентарь от Российского футбольного союза
Оренбургские школы получили спортинвентарь от Российского футбольного союза - РИА Новости, 15.11.2022
Оренбургские школы получили спортинвентарь от Российского футбольного союза
Школы Оренбургской области благодаря участию во всероссийском проекте "Футбол в школе" получили спортивный инвентарь от Российского футбольного союза (РФС),... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T10:58
2022-11-15T10:58
2022-11-15T10:58
оренбургская область
денис паслер
российский футбольный союз (рфс)
общество
школы
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ОРЕНБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Школы Оренбургской области благодаря участию во всероссийском проекте "Футбол в школе" получили спортивный инвентарь от Российского футбольного союза (РФС), сообщает пресс-служба областного правительства.Участниками проекта "Футбол в школе" стали 27 школ из 12 муниципалитетов региона.Около 40 оренбургских педагогов по физкультуре прошли обучающие курсы от РФС, в дальнейшем они получат дополнительную методическую поддержку.Глава региона, Денис Паслер, говоря о проекте "Футбол в школе", отметил его широкий охват, вовлеченность не только большого количества ребят, но и педагогов."Помимо спортивного инвентаря, повышения квалификации учителей, школьники получат возможность участвовать в соревнованиях, фестивалях различного уровня, а также в мастер-классах с лучшими футболистами страны. Это прекрасное дополнение к работе, которую проводит регион, создавая инфраструктуру для развития футбола – строительство полей для футбола и мини-футбола, оснащение общеобразовательных и спортивных школ, а в перспективе – и создание Академии футбола, которая может появиться в Оренбургской области, - сказал Паслер.Проект "Футбол в школе" включает пять элементов: проведение футбольных уроков физкультуры в начальном и среднем звене, организация на базе школ футбольных секций, обучение и методическая поддержка учителей, проведение всероссийского фестиваля "Футбол в школе" и соревнований в рамках Школьной футбольной лиги, мастер-классы от звезд отечественного футбола.С 1 сентября этого года в проекте "Футбол в школе" участвуют 2150 школ в 48 регионах РФ.
https://ria.ru/20221107/blagoustroystvo-1829633981.html
https://ria.ru/20221108/byudzhet-1829903366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер, российский футбольный союз (рфс), общество, школы
Оренбургская область, Денис Паслер, Российский футбольный союз (РФС), Общество, Школы
ОРЕНБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Школы Оренбургской области благодаря участию во всероссийском проекте "Футбол в школе" получили спортивный инвентарь от Российского футбольного союза (РФС), сообщает пресс-служба областного правительства.
Участниками проекта "Футбол в школе" стали 27 школ из 12 муниципалитетов региона.
Около 40 оренбургских педагогов по физкультуре прошли обучающие курсы от РФС, в дальнейшем они получат дополнительную методическую поддержку.
Глава региона, Денис Паслер
, говоря о проекте "Футбол в школе", отметил его широкий охват, вовлеченность не только большого количества ребят, но и педагогов.
"Помимо спортивного инвентаря, повышения квалификации учителей, школьники получат возможность участвовать в соревнованиях, фестивалях различного уровня, а также в мастер-классах с лучшими футболистами страны. Это прекрасное дополнение к работе, которую проводит регион, создавая инфраструктуру для развития футбола – строительство полей для футбола и мини-футбола, оснащение общеобразовательных и спортивных школ, а в перспективе – и создание Академии футбола, которая может появиться в Оренбургской области, - сказал Паслер.
Проект "Футбол в школе" включает пять элементов: проведение футбольных уроков физкультуры в начальном и среднем звене, организация на базе школ футбольных секций, обучение и методическая поддержка учителей, проведение всероссийского фестиваля "Футбол в школе" и соревнований в рамках Школьной футбольной лиги, мастер-классы от звезд отечественного футбола.
С 1 сентября этого года в проекте "Футбол в школе" участвуют 2150 школ в 48 регионах РФ
.