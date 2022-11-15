https://ria.ru/20221115/spetsoperatsiya-1831602110.html

Российская ПВО за сутки уничтожила семь украинских дронов

Российская ПВО за сутки уничтожила семь украинских дронов - РИА Новости, 15.11.2022

Российская ПВО за сутки уничтожила семь украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 7 украинских беспилотников и 3 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:24

2022-11-15T13:24

2022-11-15T13:24

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 7 украинских беспилотников и 3 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сальково, Раденск, Таврийск Херсонской области, Новокраснянка, Краснореченское Луганской Народной Республики и Новоандреевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, перехвачены три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Скадовска (Херсонская область).Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 176 вертолетов, 2511 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6614 танков и других боевых бронированных машин, 891 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3581 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7227 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221115/spetsoperatsiya-1831601015.html

https://ria.ru/20221115/spetsoperatsiya-1831596917.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , россия, безопасность