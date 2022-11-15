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Российская ПВО за сутки уничтожила семь украинских дронов - РИА Новости, 15.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/spetsoperatsiya-1831602110.html
Российская ПВО за сутки уничтожила семь украинских дронов
Российская ПВО за сутки уничтожила семь украинских дронов - РИА Новости, 15.11.2022
Российская ПВО за сутки уничтожила семь украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 7 украинских беспилотников и 3 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:24
2022-11-15T13:24
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 7 украинских беспилотников и 3 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сальково, Раденск, Таврийск Херсонской области, Новокраснянка, Краснореченское Луганской Народной Республики и Новоандреевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, перехвачены три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Скадовска (Херсонская область).Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 176 вертолетов, 2511 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6614 танков и других боевых бронированных машин, 891 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3581 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7227 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221115/spetsoperatsiya-1831601015.html
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херсонская область , россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Безопасность
13:24 15.11.2022
 
Российская ПВО за сутки уничтожила семь украинских дронов

Минобороны: российская ПВО за сутки уничтожила семь украинских дронов и три снаряда HIMARS

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 7 украинских беспилотников и 3 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сальково, Раденск, Таврийск Херсонской области, Новокраснянка, Краснореченское Луганской Народной Республики и Новоандреевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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Кроме того, перехвачены три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Скадовска (Херсонская область).
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 176 вертолетов, 2511 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6614 танков и других боевых бронированных машин, 891 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3581 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7227 единиц специальной военной автомобильной техники.
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