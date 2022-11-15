Российская ПВО за сутки уничтожила семь украинских дронов
Минобороны: российская ПВО за сутки уничтожила семь украинских дронов и три снаряда HIMARS
© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 7 украинских беспилотников и 3 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сальково, Раденск, Таврийск Херсонской области, Новокраснянка, Краснореченское Луганской Народной Республики и Новоандреевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, перехвачены три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Скадовска (Херсонская область).
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 176 вертолетов, 2511 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6614 танков и других боевых бронированных машин, 891 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3581 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7227 единиц специальной военной автомобильной техники.