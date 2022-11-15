https://ria.ru/20221115/sotrudnichestvo-1831500596.html

Посол России заявил о готовности Москвы продолжать сотрудничество с Токио

Посол России заявил о готовности Москвы продолжать сотрудничество с Токио - РИА Новости, 15.11.2022

Посол России заявил о готовности Москвы продолжать сотрудничество с Токио

Россия сохраняет готовность к прагматичному взаимовыгодному сотрудничеству с Японией, заявил завершающий миссию посол РФ в Японии Михаил Галузин в интервью... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T04:12

2022-11-15T04:12

2022-11-15T04:12

михаил галузин

россия

япония

москва

сахалин-2

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ТОКИО, 15 ноя – РИА Новости. Россия сохраняет готовность к прагматичному взаимовыгодному сотрудничеству с Японией, заявил завершающий миссию посол РФ в Японии Михаил Галузин в интервью российским журналистам."Если говорить о Японии и других странах коллективного Запада, мы остаемся открытыми для прагматичного взаимовыгодного сотрудничества там, где это отвечает нашим интересам. Разумеется, такие сферы есть и в наших отношениях с Японией", - отметил он.По словам посла, в число таких сфер входит энергетика."Есть и другие сферы, где Россия и Япония могли бы развивать взаимовыгодные связи при наличии адекватного здорового подхода с японской стороны. Я исхожу из того, что процесс демонтажа того позитива, который был наработан в российско-японских отношениях в 2013-2021 годах, был начат не нами, он был начат нашими японскими коллегами и, соответственно, не нам инициировать какие-то шаги по выправлению двусторонних отношений. Если японская сторона вернётся на позиции ответственного международного игрока и на позиции соседа, который ценит отношения с нами, тогда мы будем ожидать соответствующего обращения с японской стороны с соответствующими идеями, предложениями и инициативами, и будем эти предложения рассматривать", - сказал Галузин.В отношении японских компаний, которые решили покинуть российский рынок, Галузин отметил, что российская сторона была настроена на выполнение существующих контрактов и договорённостей."Мы в нашей практике ничего не меняли. И мы как работали над созданием благоприятного инвестиционного климата для российских и зарубежных инвесторов, так эта наша линия и не менялась. Уход японских компаний с российского рынка имеет место, но он связан не с политикой России, он связан с политикой правительств тех стран, которые представляют эти компании. Мне как послу России в Японии сложно говорить о том, какие решения будут приниматься японскими корпорациями, могу лишь сказать, что с нашей стороны готовность к прагматичному взаимовыгодному сотрудничеству сохраняется. И на примерах "Сахалин-1" и "Сахалин-2" мы это подтвердили", - подчеркнул посол.Галузин напомнил, что период 2013-2021 годов был отмечен расцветом двусторонних отношений, когда активно велся диалог на уровне лидеров государств, были инициированы такие форматы как стратегические консультации между руководителями аппаратов Советов безопасности двух стран, диалог министров иностранных дел и обороны в формате "2+2" и другие, рос товарооборот между двумя странами, впервые был осуществлен уникальный проект перекрестных годов в России и Японии, когда комплекс достижений обеих стран в экономической, научно-технической, культурной, образовательной, спортивной, гуманитарной области был представлен населению России и Японии в рамках нескольких сотен мероприятий.

https://ria.ru/20221115/dialog-1831500444.html

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михаил галузин, россия, япония, москва, сахалин-2