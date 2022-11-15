https://ria.ru/20221115/skifskoezoloto-1831649345.html
Пиотровский высказался о возвращении "Скифского золота" в музеи Крыма
Пиотровский высказался о возвращении "Скифского золота" в музеи Крыма - РИА Новости, 15.11.2022
Пиотровский высказался о возвращении "Скифского золота" в музеи Крыма
Экспонаты из коллекции "Скифское золото", которая с 2014 года остается в Нидерландах, следует по справедливости вернуть крымским музеям, считает генеральный... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:38
2022-11-15T15:38
2022-11-15T15:38
культура
новости культуры
михаил пиотровский
нидерланды
амстердам
украина
государственный эрмитаж
центральный музей тавриды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155646/44/1556464409_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f7bb062b8416e81da86f2796e24a297b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Экспонаты из коллекции "Скифское золото", которая с 2014 года остается в Нидерландах, следует по справедливости вернуть крымским музеям, считает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский."Это очень важный принцип, который мы отстаиваем – место, где найдены (артефакты) и музей, который там находится, – он должен обладать этими вещами. Это наша позиция в связи с крымскими музеями, вещи которых задержаны в Голландии", — сказал он журналистам.В коллекции "Скифское золото" уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч экспонатов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.Апелляционный суд Амстердама в октябре прошлого года постановил, что коллекция должна быть передана Украине. Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение.
https://ria.ru/20221115/ermitazh-1831614952.html
нидерланды
амстердам
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155646/44/1556464409_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d3f34829dd6390c9e5ce238043f190fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, михаил пиотровский, нидерланды, амстердам, украина, государственный эрмитаж, центральный музей тавриды, скифское золото, музеи меняют мир, музеи
Культура, Новости культуры, Михаил Пиотровский, Нидерланды, Амстердам, Украина, Государственный Эрмитаж, Центральный музей Тавриды, скифское золото, Музеи меняют мир, Музеи
Пиотровский высказался о возвращении "Скифского золота" в музеи Крыма
Пиотровский: Экспонаты из коллекции "Скифское золото" справедливо вернуть музеям Крыма