https://ria.ru/20221115/skifskoezoloto-1831649345.html

Пиотровский высказался о возвращении "Скифского золота" в музеи Крыма

Пиотровский высказался о возвращении "Скифского золота" в музеи Крыма - РИА Новости, 15.11.2022

Пиотровский высказался о возвращении "Скифского золота" в музеи Крыма

Экспонаты из коллекции "Скифское золото", которая с 2014 года остается в Нидерландах, следует по справедливости вернуть крымским музеям, считает генеральный... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:38

2022-11-15T15:38

2022-11-15T15:38

культура

новости культуры

михаил пиотровский

нидерланды

амстердам

украина

государственный эрмитаж

центральный музей тавриды

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Экспонаты из коллекции "Скифское золото", которая с 2014 года остается в Нидерландах, следует по справедливости вернуть крымским музеям, считает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский."Это очень важный принцип, который мы отстаиваем – место, где найдены (артефакты) и музей, который там находится, – он должен обладать этими вещами. Это наша позиция в связи с крымскими музеями, вещи которых задержаны в Голландии", — сказал он журналистам.В коллекции "Скифское золото" уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч экспонатов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.Апелляционный суд Амстердама в октябре прошлого года постановил, что коллекция должна быть передана Украине. Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение.

https://ria.ru/20221115/ermitazh-1831614952.html

нидерланды

амстердам

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, михаил пиотровский, нидерланды, амстердам, украина, государственный эрмитаж, центральный музей тавриды, скифское золото, музеи меняют мир, музеи