https://ria.ru/20221115/shampanskoe-1831653125.html

В LVMH рассказали об ажиотажном спросе на элитное шампанское

В LVMH рассказали об ажиотажном спросе на элитное шампанское - РИА Новости, 15.11.2022

В LVMH рассказали об ажиотажном спросе на элитное шампанское

Потребители в 2022 году раскупили почти все запасы шампанского элитных марок, сообщил Филип Шаус, глава подразделения спиртных напитков в структуре... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:25

2022-11-15T15:25

2022-11-15T15:25

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Потребители в 2022 году раскупили почти все запасы шампанского элитных марок, сообщил Филип Шаус, глава подразделения спиртных напитков в структуре производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton)."У нас заканчиваются запасы (лучших шампанских вин)", - заявил Шаус в интервью телеканалу Блумберг на полях Нового экономического форума в Сингапуре.По словам топ-менеджера, внутри компании сложившуюся ситуацию называют "ревущими 20-ми" - по аналогии с 20-ми годами ХХ века в Западной Европе и США после окончания Первой мировой войны и возвращения к мирной жизни.Шаус заверил, что в 2023 году запасы шампанского будут восполнены.Агентство связывает возросший интерес к шампанскому дорогих марок с отменой ограничений, действовавших в период общемировой борьбы с пандемией COVID-19.

https://ria.ru/20221114/alkogol-1831260860.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

lvmh, экономика, в мире