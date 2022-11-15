https://ria.ru/20221115/shampanskoe-1831653125.html
В LVMH рассказали об ажиотажном спросе на элитное шампанское
В LVMH рассказали об ажиотажном спросе на элитное шампанское - РИА Новости, 15.11.2022
В LVMH рассказали об ажиотажном спросе на элитное шампанское
Потребители в 2022 году раскупили почти все запасы шампанского элитных марок, сообщил Филип Шаус, глава подразделения спиртных напитков в структуре... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:25
2022-11-15T15:25
2022-11-15T15:25
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Потребители в 2022 году раскупили почти все запасы шампанского элитных марок, сообщил Филип Шаус, глава подразделения спиртных напитков в структуре производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton)."У нас заканчиваются запасы (лучших шампанских вин)", - заявил Шаус в интервью телеканалу Блумберг на полях Нового экономического форума в Сингапуре.По словам топ-менеджера, внутри компании сложившуюся ситуацию называют "ревущими 20-ми" - по аналогии с 20-ми годами ХХ века в Западной Европе и США после окончания Первой мировой войны и возвращения к мирной жизни.Шаус заверил, что в 2023 году запасы шампанского будут восполнены.Агентство связывает возросший интерес к шампанскому дорогих марок с отменой ограничений, действовавших в период общемировой борьбы с пандемией COVID-19.
https://ria.ru/20221114/alkogol-1831260860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
lvmh, экономика, в мире
В LVMH рассказали об ажиотажном спросе на элитное шампанское
Глава Moet Hennessy Шаус: потребители раскупили почти все запасы шампанского элитных марок
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Потребители в 2022 году раскупили почти все запасы шампанского элитных марок, сообщил Филип Шаус, глава подразделения спиртных напитков в структуре производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton).
"У нас заканчиваются запасы (лучших шампанских вин)", - заявил Шаус в интервью телеканалу Блумберг на полях Нового экономического форума в Сингапуре
.
По словам топ-менеджера, внутри компании сложившуюся ситуацию называют "ревущими 20-ми" - по аналогии с 20-ми годами ХХ века в Западной Европе
и США
после окончания Первой мировой войны и возвращения к мирной жизни.
Шаус заверил, что в 2023 году запасы шампанского будут восполнены.
Агентство связывает возросший интерес к шампанскому дорогих марок с отменой ограничений, действовавших в период общемировой борьбы с пандемией COVID-19.