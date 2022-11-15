https://ria.ru/20221115/serial-1831391671.html

Создатели "Очень странных дел" рассказали, что ждать от пятого сезона

Создатели "Очень странных дел" рассказали, что ждать от пятого сезона - РИА Новости, 15.11.2022

Создатели "Очень странных дел" рассказали, что ждать от пятого сезона

Создатели "Очень странных дел" Мэтт и Росс Даффер рассказали, что ждать от финала шоу, пишет Deadline. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T06:16

2022-11-15T06:16

2022-11-15T06:16

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Создатели "Очень странных дел" Мэтт и Росс Даффер рассказали, что ждать от финала шоу, пишет Deadline. В "Очень странных делах" рассказывается о подростках из провинциального городка Хоукинс. В нем происходят мистические события и школьники вместе с родственниками пытаются защитить от потусторонних монстров мир. Шоу хвалят за то, как в нем воссоздана атмосфера 1980-х годов. Например, фанатам и критикам нравится саундтрек. Первый сезон сериалы стартовал в 2016-ом, а четвертый — в 2022 году.

https://ria.ru/20221107/serial-1829766442.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды