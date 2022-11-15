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Создатели "Очень странных дел" рассказали, что ждать от пятого сезона - РИА Новости, 15.11.2022
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Культура
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Создатели "Очень странных дел" рассказали, что ждать от пятого сезона
Создатели "Очень странных дел" рассказали, что ждать от пятого сезона - РИА Новости, 15.11.2022
Создатели "Очень странных дел" рассказали, что ждать от пятого сезона
Создатели "Очень странных дел" Мэтт и Росс Даффер рассказали, что ждать от финала шоу, пишет Deadline. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T06:16
2022-11-15T06:16
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Создатели "Очень странных дел" Мэтт и Росс Даффер рассказали, что ждать от финала шоу, пишет Deadline. В "Очень странных делах" рассказывается о подростках из провинциального городка Хоукинс. В нем происходят мистические события и школьники вместе с родственниками пытаются защитить от потусторонних монстров мир. Шоу хвалят за то, как в нем воссоздана атмосфера 1980-х годов. Например, фанатам и критикам нравится саундтрек. Первый сезон сериалы стартовал в 2016-ом, а четвертый — в 2022 году.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды
06:16 15.11.2022
 
Создатели "Очень странных дел" рассказали, что ждать от пятого сезона

Создатели "Очень странных дел" Мэтт и Росс Даффер рассказали, что ждать от пятого сезона

© Netflix (2016) Кадр из сериала "Очень странные дела"
Кадр из сериала Очень странные дела
© Netflix (2016)
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Создатели "Очень странных дел" Мэтт и Росс Даффер рассказали, что ждать от финала шоу, пишет Deadline.
"Это своеобразная кульминация всех сезонов. Так что в нем будет по чуть-чуть от каждого из них. Мне кажется, мы пытаемся вернуться к тому тону, который был в первом выпуске. Но по масштабу он будет ближе к четвертому", — говорит Росс Даффер.
В "Очень странных делах" рассказывается о подростках из провинциального городка Хоукинс. В нем происходят мистические события и школьники вместе с родственниками пытаются защитить от потусторонних монстров мир.
Шоу хвалят за то, как в нем воссоздана атмосфера 1980-х годов. Например, фанатам и критикам нравится саундтрек.
Первый сезон сериалы стартовал в 2016-ом, а четвертый — в 2022 году.
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