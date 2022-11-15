Зеленский предложил расширить зерновую сделку на порты Николаевской области
Зеленский на G20 предложил расширить зерновую сделку на порты Николаевской области
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский на саммите G20 предложил расширить действие "зерновой сделки" на порты Николаевской области.
"Я предлагаю расширить экспортную зерновую инициативу на другие наши порты, в частности, на порты "Николаев" и "Ольвия" в Николаевской области", - сказал Зеленский в своем видеообращении на саммите G20.
Он также заявил, что выступает за бессрочное продление "зерновой сделки". По его словам, с июля Украина в рамках договора морскими путями экспортировала более 10 миллионов тонн продовольствия и может увеличить экспорт еще на миллионы тонн ежемесячно.
На данный момент украинское продовольствие экспортируется из портов Одесской области.
Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Также МИД РФ отмечал, что злоупотребления гуманитарным коридором при реализации продуктовой сделки нельзя игнорировать в контексте расследования теракта на Крымском мосту. Путин заявлял, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию "зерновой сделки". Договор истекает 18 ноября.
Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.