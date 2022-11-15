https://ria.ru/20221115/sdelka-1831514750.html

Зеленский предложил расширить зерновую сделку на порты Николаевской области

Зеленский предложил расширить зерновую сделку на порты Николаевской области - РИА Новости, 15.11.2022

Зеленский предложил расширить зерновую сделку на порты Николаевской области

Владимир Зеленский на саммите G20 предложил расширить действие "зерновой сделки" на порты Николаевской области. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T09:05

2022-11-15T09:05

2022-11-15T09:05

владимир зеленский

большая двадцатка

саммит g20

николаевская область

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский на саммите G20 предложил расширить действие "зерновой сделки" на порты Николаевской области."Я предлагаю расширить экспортную зерновую инициативу на другие наши порты, в частности, на порты "Николаев" и "Ольвия" в Николаевской области", - сказал Зеленский в своем видеообращении на саммите G20.Он также заявил, что выступает за бессрочное продление "зерновой сделки". По его словам, с июля Украина в рамках договора морскими путями экспортировала более 10 миллионов тонн продовольствия и может увеличить экспорт еще на миллионы тонн ежемесячно.На данный момент украинское продовольствие экспортируется из портов Одесской области.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН.Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Также МИД РФ отмечал, что злоупотребления гуманитарным коридором при реализации продуктовой сделки нельзя игнорировать в контексте расследования теракта на Крымском мосту. Путин заявлял, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию "зерновой сделки". Договор истекает 18 ноября.Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20221114/sdelka-1831423913.html

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николаевская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир зеленский, большая двадцатка, саммит g20, николаевская область