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Зеленский предложил расширить зерновую сделку на порты Николаевской области - РИА Новости, 15.11.2022
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Зеленский предложил расширить зерновую сделку на порты Николаевской области
Зеленский предложил расширить зерновую сделку на порты Николаевской области - РИА Новости, 15.11.2022
Зеленский предложил расширить зерновую сделку на порты Николаевской области
Владимир Зеленский на саммите G20 предложил расширить действие "зерновой сделки" на порты Николаевской области. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T09:05
2022-11-15T09:05
владимир зеленский
большая двадцатка
саммит g20
николаевская область
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский на саммите G20 предложил расширить действие "зерновой сделки" на порты Николаевской области."Я предлагаю расширить экспортную зерновую инициативу на другие наши порты, в частности, на порты "Николаев" и "Ольвия" в Николаевской области", - сказал Зеленский в своем видеообращении на саммите G20.Он также заявил, что выступает за бессрочное продление "зерновой сделки". По его словам, с июля Украина в рамках договора морскими путями экспортировала более 10 миллионов тонн продовольствия и может увеличить экспорт еще на миллионы тонн ежемесячно.На данный момент украинское продовольствие экспортируется из портов Одесской области.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН.Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Также МИД РФ отмечал, что злоупотребления гуманитарным коридором при реализации продуктовой сделки нельзя игнорировать в контексте расследования теракта на Крымском мосту. Путин заявлял, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию "зерновой сделки". Договор истекает 18 ноября.Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20221114/sdelka-1831423913.html
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владимир зеленский, большая двадцатка, саммит g20, николаевская область
Владимир Зеленский, Большая двадцатка, Саммит G20, Николаевская область
09:05 15.11.2022
 
Зеленский предложил расширить зерновую сделку на порты Николаевской области

Зеленский на G20 предложил расширить зерновую сделку на порты Николаевской области

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский на саммите G20 предложил расширить действие "зерновой сделки" на порты Николаевской области.
"Я предлагаю расширить экспортную зерновую инициативу на другие наши порты, в частности, на порты "Николаев" и "Ольвия" в Николаевской области", - сказал Зеленский в своем видеообращении на саммите G20.
Он также заявил, что выступает за бессрочное продление "зерновой сделки". По его словам, с июля Украина в рамках договора морскими путями экспортировала более 10 миллионов тонн продовольствия и может увеличить экспорт еще на миллионы тонн ежемесячно.
На данный момент украинское продовольствие экспортируется из портов Одесской области.
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 17:17
МИД России заявил послу ЕС, что зерновую сделку нужно полностью выполнить
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН.
Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Также МИД РФ отмечал, что злоупотребления гуманитарным коридором при реализации продуктовой сделки нельзя игнорировать в контексте расследования теракта на Крымском мосту. Путин заявлял, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию "зерновой сделки". Договор истекает 18 ноября.
Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.
Колосья ржи - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 13:08
В Кремле прокомментировали возможность продления продуктовой сделки
 
Владимир ЗеленскийБольшая двадцаткаСаммит G20Николаевская область
 
 
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