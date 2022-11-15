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Умер актер из "Рабы любви" Александр Сайко - РИА Новости, 15.11.2022
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Культура
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Умер актер из "Рабы любви" Александр Сайко
Умер актер из "Рабы любви" Александр Сайко - РИА Новости, 15.11.2022
Умер актер из "Рабы любви" Александр Сайко
Советский и российский актер театра и кино Александр Сайко умер в возрасте 73 лет, об этом сообщила на своей странице в "ВКонтакте" коллега артиста, член союза... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T00:58
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культура
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Советский и российский актер театра и кино Александр Сайко умер в возрасте 73 лет, об этом сообщила на своей странице в "ВКонтакте" коллега артиста, член союза кинематографистов Алла Малкова.Сайко не стало 13 ноября, причина его смерти не раскрывается.Актер окончил ГИТИС, работал в Центральном театре Советской армии, московском драматическом театре "Сфера" и других.Фильмография артиста насчитывает 20 работ, включая картины "Раба любви" Никиты Михалкова, "Красные колокола", "Московские каникулы", "Ученик лекаря", "Умирать не страшно", "Час Волкова".
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россия, гитис
Культура, Россия, ГИТИС
00:58 15.11.2022
 
Умер актер из "Рабы любви" Александр Сайко

Актер театра и кино Александр Сайко умер в возрасте 73 лет

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Советский и российский актер театра и кино Александр Сайко умер в возрасте 73 лет, об этом сообщила на своей странице в "ВКонтакте" коллега артиста, член союза кинематографистов Алла Малкова.
Сайко не стало 13 ноября, причина его смерти не раскрывается.
Актер окончил ГИТИС, работал в Центральном театре Советской армии, московском драматическом театре "Сфера" и других.
Фильмография артиста насчитывает 20 работ, включая картины "Раба любви" Никиты Михалкова, "Красные колокола", "Московские каникулы", "Ученик лекаря", "Умирать не страшно", "Час Волкова".
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