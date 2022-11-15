https://ria.ru/20221115/sanktsii-1831555920.html

США ввели санкции против акционеров "Фосагро"

США ввели санкции против акционеров "Фосагро" - РИА Новости, 15.11.2022

США ввели санкции против акционеров "Фосагро"

Минфин США ввел санкции против зарегистрированных в Калининграде компаний "Хлодвиг Энтерпрайзес" и "Адорабелла", владеющих 43,7% акций "Фосагро", следует из... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T11:39

2022-11-15T11:39

2022-11-15T11:39

экономика

андрей гурьев

калининград

череповец

кировск

апатит

министерство финансов сша

фосагро

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Минфин США ввел санкции против зарегистрированных в Калининграде компаний "Хлодвиг Энтерпрайзес" и "Адорабелла", владеющих 43,7% акций "Фосагро", следует из списка, опубликованного на сайте министерства.Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. В начале марта отец и сын Гурьевы, попавшие под санкции ЕС, вышли из органов управления компанией.

https://ria.ru/20220616/profobrazovanie-1795921984.html

калининград

череповец

кировск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, андрей гурьев, калининград, череповец, кировск, апатит, министерство финансов сша, фосагро