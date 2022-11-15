Рейтинг@Mail.ru
США ввели санкции против акционеров "Фосагро" - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/sanktsii-1831555920.html
США ввели санкции против акционеров "Фосагро"
США ввели санкции против акционеров "Фосагро" - РИА Новости, 15.11.2022
США ввели санкции против акционеров "Фосагро"
Минфин США ввел санкции против зарегистрированных в Калининграде компаний "Хлодвиг Энтерпрайзес" и "Адорабелла", владеющих 43,7% акций "Фосагро", следует из... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:39
2022-11-15T11:39
экономика
андрей гурьев
калининград
череповец
кировск
апатит
министерство финансов сша
фосагро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152145/71/1521457167_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3703dbe3c583dee5bc225ae1194223c3.jpg
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Минфин США ввел санкции против зарегистрированных в Калининграде компаний "Хлодвиг Энтерпрайзес" и "Адорабелла", владеющих 43,7% акций "Фосагро", следует из списка, опубликованного на сайте министерства.Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. В начале марта отец и сын Гурьевы, попавшие под санкции ЕС, вышли из органов управления компанией.
https://ria.ru/20220616/profobrazovanie-1795921984.html
калининград
череповец
кировск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152145/71/1521457167_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a61f2134a36139eb52387a047b6745bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, андрей гурьев, калининград, череповец, кировск, апатит, министерство финансов сша, фосагро
Экономика, Андрей Гурьев, Калининград, Череповец, Кировск, Апатит, Министерство финансов США, ФосАгро
11:39 15.11.2022
 
США ввели санкции против акционеров "Фосагро"

США ввели санкции против двух компаний, владеющих 43,7 процента акций "Фосагро"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛоготип компании "Фосагро"
Логотип компании Фосагро - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип компании "Фосагро". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Минфин США ввел санкции против зарегистрированных в Калининграде компаний "Хлодвиг Энтерпрайзес" и "Адорабелла", владеющих 43,7% акций "Фосагро", следует из списка, опубликованного на сайте министерства.
Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. В начале марта отец и сын Гурьевы, попавшие под санкции ЕС, вышли из органов управления компанией.
Сотрудница в физико-химической лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 20:12Петербургский международный экономический форум — 2022
ФосАгро и Минобрнауки договорились о развитии профобразования
 
ЭкономикаАндрей ГурьевКалининградЧереповецКировскАпатитМинистерство финансов СШАФосАгро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала