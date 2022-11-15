https://ria.ru/20221115/sanktsii-1831555920.html
США ввели санкции против акционеров "Фосагро"
США ввели санкции против акционеров "Фосагро" - РИА Новости, 15.11.2022
США ввели санкции против акционеров "Фосагро"
Минфин США ввел санкции против зарегистрированных в Калининграде компаний "Хлодвиг Энтерпрайзес" и "Адорабелла", владеющих 43,7% акций "Фосагро", следует из... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:39
2022-11-15T11:39
2022-11-15T11:39
экономика
андрей гурьев
калининград
череповец
кировск
апатит
министерство финансов сша
фосагро
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Минфин США ввел санкции против зарегистрированных в Калининграде компаний "Хлодвиг Энтерпрайзес" и "Адорабелла", владеющих 43,7% акций "Фосагро", следует из списка, опубликованного на сайте министерства.Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. В начале марта отец и сын Гурьевы, попавшие под санкции ЕС, вышли из органов управления компанией.
https://ria.ru/20220616/profobrazovanie-1795921984.html
калининград
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, андрей гурьев, калининград, череповец, кировск, апатит, министерство финансов сша, фосагро
Экономика, Андрей Гурьев, Калининград, Череповец, Кировск, Апатит, Министерство финансов США, ФосАгро
США ввели санкции против акционеров "Фосагро"
США ввели санкции против двух компаний, владеющих 43,7 процента акций "Фосагро"