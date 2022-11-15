https://ria.ru/20221115/sanktsii-1831508740.html

В проекте декларации G20 есть пункт о несогласии с санкциями, сообщили СМИ

В проекте декларации G20 есть пункт о несогласии с санкциями, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.11.2022

В проекте декларации G20 есть пункт о несогласии с санкциями, сообщили СМИ

В проекте декларации саммита G20 есть пункт о том, что ряд участников не согласны с санкциями, сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T08:04

2022-11-15T08:04

2022-11-15T09:03

в мире

сергей лавров

россия

украина

бали

большая двадцатка

саммит g20

санкции в отношении россии

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ТОКИО, 15 ноя — РИА Новости. В проекте декларации саммита G20 есть пункт о том, что ряд участников не согласны с санкциями, сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированные источники."В финальный проект декларации, где большинство стран-участниц выступили с решительным осуждением военных действий на Украине, было добавлено и то, что ряд сторон высказывали несогласие с санкциями и по другим вопросам", — говорится в сообщении агентства.Если участники не примут итоговую декларацию, это станет первым подобным прецедентом с 2008 года.С призывом отменить односторонние санкции выступил и председатель КНР Си Цзиньпин. В своей речи на саммите он подчеркнул, что необходимо противостоять политизации продовольственных и энергетических вопросов и отменить ограничения на научно-техническое сотрудничество.По информации газеты Financial Times, лидеры G20 заявят в итоговом коммюнике, что "в современном мире не должно быть войны".Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.

https://ria.ru/20221115/modi-1831505433.html

https://ria.ru/20221115/sammit-1831504329.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, россия, украина, бали, большая двадцатка, саммит g20, санкции в отношении россии