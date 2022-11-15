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В проекте декларации G20 есть пункт о несогласии с санкциями, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.11.2022
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В проекте декларации G20 есть пункт о несогласии с санкциями, сообщили СМИ
В проекте декларации G20 есть пункт о несогласии с санкциями, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.11.2022
В проекте декларации G20 есть пункт о несогласии с санкциями, сообщили СМИ
В проекте декларации саммита G20 есть пункт о том, что ряд участников не согласны с санкциями, сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T08:04
2022-11-15T09:03
в мире
сергей лавров
россия
украина
бали
большая двадцатка
саммит g20
санкции в отношении россии
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ТОКИО, 15 ноя — РИА Новости. В проекте декларации саммита G20 есть пункт о том, что ряд участников не согласны с санкциями, сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированные источники."В финальный проект декларации, где большинство стран-участниц выступили с решительным осуждением военных действий на Украине, было добавлено и то, что ряд сторон высказывали несогласие с санкциями и по другим вопросам", — говорится в сообщении агентства.Если участники не примут итоговую декларацию, это станет первым подобным прецедентом с 2008 года.С призывом отменить односторонние санкции выступил и председатель КНР Си Цзиньпин. В своей речи на саммите он подчеркнул, что необходимо противостоять политизации продовольственных и энергетических вопросов и отменить ограничения на научно-техническое сотрудничество.По информации газеты Financial Times, лидеры G20 заявят в итоговом коммюнике, что "в современном мире не должно быть войны".Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.
https://ria.ru/20221115/modi-1831505433.html
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в мире, сергей лавров, россия, украина, бали, большая двадцатка, саммит g20, санкции в отношении россии
В мире, Сергей Лавров, Россия, Украина, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20, Санкции в отношении России
08:04 15.11.2022 (обновлено: 09:03 15.11.2022)
 
В проекте декларации G20 есть пункт о несогласии с санкциями, сообщили СМИ

Киодо: в проекте декларации G20 есть не только осуждение РФ, но и несогласие с санкциями

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМолодой человек напротив пресс-центра во время подготовки к саммиту G-20 на Бали
Молодой человек напротив пресс-центра во время подготовки к саммиту G-20 на Бали - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Молодой человек напротив пресс-центра во время подготовки к саммиту G-20 на Бали. Архивное фото
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ТОКИО, 15 ноя — РИА Новости. В проекте декларации саммита G20 есть пункт о том, что ряд участников не согласны с санкциями, сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.
"В финальный проект декларации, где большинство стран-участниц выступили с решительным осуждением военных действий на Украине, было добавлено и то, что ряд сторон высказывали несогласие с санкциями и по другим вопросам", — говорится в сообщении агентства.
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Если участники не примут итоговую декларацию, это станет первым подобным прецедентом с 2008 года.
С призывом отменить односторонние санкции выступил и председатель КНР Си Цзиньпин. В своей речи на саммите он подчеркнул, что необходимо противостоять политизации продовольственных и энергетических вопросов и отменить ограничения на научно-техническое сотрудничество.
По информации газеты Financial Times, лидеры G20 заявят в итоговом коммюнике, что "в современном мире не должно быть войны".
Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.
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В миреСергей ЛавровРоссияУкраинаБалиБольшая двадцаткаСаммит G20Санкции в отношении России
 
 
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