08:04 15.11.2022 (обновлено: 09:03 15.11.2022)
В проекте декларации G20 есть пункт о несогласии с санкциями, сообщили СМИ
Киодо: в проекте декларации G20 есть не только осуждение РФ, но и несогласие с санкциями
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМолодой человек напротив пресс-центра во время подготовки к саммиту G-20 на Бали
Молодой человек напротив пресс-центра во время подготовки к саммиту G-20 на Бали. Архивное фото
ТОКИО, 15 ноя — РИА Новости. В проекте декларации саммита G20 есть пункт о том, что ряд участников не согласны с санкциями, сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.
"В финальный проект декларации, где большинство стран-участниц выступили с решительным осуждением военных действий на Украине, было добавлено и то, что ряд сторон высказывали несогласие с санкциями и по другим вопросам", — говорится в сообщении агентства.
Если участники не примут итоговую декларацию, это станет первым подобным прецедентом с 2008 года.
С призывом отменить односторонние санкции выступил и председатель КНР Си Цзиньпин. В своей речи на саммите он подчеркнул, что необходимо противостоять политизации продовольственных и энергетических вопросов и отменить ограничения на научно-техническое сотрудничество.
По информации газеты Financial Times, лидеры G20 заявят в итоговом коммюнике, что "в современном мире не должно быть войны".
Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.