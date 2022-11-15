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В Липецкой области выработали около 400 тысяч тонн сахара - РИА Новости, 15.11.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221115/sakhar-1831624387.html
В Липецкой области выработали около 400 тысяч тонн сахара
В Липецкой области выработали около 400 тысяч тонн сахара - РИА Новости, 15.11.2022
В Липецкой области выработали около 400 тысяч тонн сахара
Липецкие предприятия выработали почти 400 тысяч тонн сахара нового урожая, переработку сахарной свеклы ведут шесть заводов региона, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:20
2022-11-15T14:20
липецкая область
игорь артамонов
добринский район
экономика
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ЛИПЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Липецкие предприятия выработали почти 400 тысяч тонн сахара нового урожая, переработку сахарной свеклы ведут шесть заводов региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.При этом он отметил, что впереди еще много работы, так как не весь урожай сахарной свеклы еще убран с полей.По словам губернатора, аграрии убрали свеклу с 81 процента площади, отведенной под эту культуру в Липецкой области. Получено более четырех миллионов тонн корнеплодов. Работы ведутся в 17 районах области. Традиционно лидер по площадям и валовому сбору – Добринский район. Там с 18 тысяч гектаров убрали 830 тысяч тонн свёклы. Ее урожайность в этом году на 21,5 процента больше прошлогодней и продолжает расти. На сегодняшний день она составляет почти 439 центнеров с гектара."Производством сахарного песка занимаются все заводы области, а Добринский завод помимо основного продукта выводит на хранение сироп для последующей переработки на сахар. Наши аграрии радуют своими успехами на полях и оправдывают возложенные на них надежды по обеспечению продовольственной безопасности", - отметил Артамонов.Губернатор также добавил, что на сегодняшний день получено 22,8 тысячи кубических метров сиропа, выработано 40 тысяч тонн жома и 25 тысяч тонн мелассы.
https://ria.ru/20221109/soya-1830231972.html
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игорь артамонов, добринский район, экономика
Липецкая область, Игорь Артамонов, Добринский район, Экономика
14:20 15.11.2022
 

В Липецкой области выработали около 400 тысяч тонн сахара

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСахар
Сахар - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сахар
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ЛИПЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Липецкие предприятия выработали почти 400 тысяч тонн сахара нового урожая, переработку сахарной свеклы ведут шесть заводов региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
При этом он отметил, что впереди еще много работы, так как не весь урожай сахарной свеклы еще убран с полей.
Уборка сои - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 14:34Липецкая область
В Липецкой области ожидается рекордный урожай сои
По словам губернатора, аграрии убрали свеклу с 81 процента площади, отведенной под эту культуру в Липецкой области. Получено более четырех миллионов тонн корнеплодов. Работы ведутся в 17 районах области. Традиционно лидер по площадям и валовому сбору – Добринский район. Там с 18 тысяч гектаров убрали 830 тысяч тонн свёклы. Ее урожайность в этом году на 21,5 процента больше прошлогодней и продолжает расти. На сегодняшний день она составляет почти 439 центнеров с гектара.
"Производством сахарного песка занимаются все заводы области, а Добринский завод помимо основного продукта выводит на хранение сироп для последующей переработки на сахар. Наши аграрии радуют своими успехами на полях и оправдывают возложенные на них надежды по обеспечению продовольственной безопасности", - отметил Артамонов.
Губернатор также добавил, что на сегодняшний день получено 22,8 тысячи кубических метров сиропа, выработано 40 тысяч тонн жома и 25 тысяч тонн мелассы.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновДобринский районЭкономика
 
 
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