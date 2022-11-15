https://ria.ru/20221115/sakhar-1831624387.html

В Липецкой области выработали около 400 тысяч тонн сахара

В Липецкой области выработали около 400 тысяч тонн сахара - РИА Новости, 15.11.2022

В Липецкой области выработали около 400 тысяч тонн сахара

Липецкие предприятия выработали почти 400 тысяч тонн сахара нового урожая, переработку сахарной свеклы ведут шесть заводов региона, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:20

2022-11-15T14:20

2022-11-15T14:20

липецкая область

игорь артамонов

добринский район

экономика

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ЛИПЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Липецкие предприятия выработали почти 400 тысяч тонн сахара нового урожая, переработку сахарной свеклы ведут шесть заводов региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.При этом он отметил, что впереди еще много работы, так как не весь урожай сахарной свеклы еще убран с полей.По словам губернатора, аграрии убрали свеклу с 81 процента площади, отведенной под эту культуру в Липецкой области. Получено более четырех миллионов тонн корнеплодов. Работы ведутся в 17 районах области. Традиционно лидер по площадям и валовому сбору – Добринский район. Там с 18 тысяч гектаров убрали 830 тысяч тонн свёклы. Ее урожайность в этом году на 21,5 процента больше прошлогодней и продолжает расти. На сегодняшний день она составляет почти 439 центнеров с гектара."Производством сахарного песка занимаются все заводы области, а Добринский завод помимо основного продукта выводит на хранение сироп для последующей переработки на сахар. Наши аграрии радуют своими успехами на полях и оправдывают возложенные на них надежды по обеспечению продовольственной безопасности", - отметил Артамонов.Губернатор также добавил, что на сегодняшний день получено 22,8 тысячи кубических метров сиропа, выработано 40 тысяч тонн жома и 25 тысяч тонн мелассы.

https://ria.ru/20221109/soya-1830231972.html

добринский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, добринский район, экономика