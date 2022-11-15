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В Хабаровском крае построят станцию очистки паводковых шахтных вод - РИА Новости, 15.11.2022
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Хабаровский край
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В Хабаровском крае построят станцию очистки паводковых шахтных вод
В Хабаровском крае построят станцию очистки паводковых шахтных вод - РИА Новости, 15.11.2022
В Хабаровском крае построят станцию очистки паводковых шахтных вод
На руднике в Николаевском районе Хабаровского края построят станцию очистки паводковых шахтных вод, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T10:22
2022-11-15T11:36
хабаровский край
экономика
жкх
михаил дегтярев
хабаровский край
николаевский район
москва
россия
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ХАБАРОВСК, 15 ноя - РИА Новости. На руднике в Николаевском районе Хабаровского края построят станцию очистки паводковых шахтных вод, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Глава региона находится с рабочей поездкой в Москве. Губернатор провел встречу с главой Highland Gold Владиславом Свибловым."Обсудили развитие предприятий золотодобывающей компании, расположенных в Хабаровском крае. В центре внимания - строительство станции очистки паводковых шахтных вод на руднике "Многовершинное" в Николаевском районе. Станция позволит решить многие застарелые проблемы и качественно улучшить экологическую обстановку в районе", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Золотоизвлекательная фабрика Многовершинного работает более 30 лет, поэтому современные стандарты требуют особенно внимательного подхода к экобезопасности производства, отметил губернатор."Очистная станция – это целый комплекс объектов, часть из которых уже находится на финальной стадии строительства. Ее производительность не только полностью покроет потребности предприятия, но и позволит в перспективе отрабатывать новые участки", - написал после встречи глава региона.По словам руководителя компании Highland Gold, производительность станции составит 36 тысяч кубометров в сутки. Эффективность очистки уже подтвердили проведенные на Многовершинном опытно-промышленные испытания, заверил Свиблов.По данным краевого кабмина, в Хабаровском крае группа компаний Highland Gold представлена действующими золотодобывающими предприятиями "Многовершинное" и "Белая гора", которые обеспечивают значительную долю в показателях холдинга. В 2021 году "Многовершинное" стало одним из четырех рудников Highland Gold, которые досрочно выполнили годовые планы по производству золота. Предприятие - градообразующее для рабочего поселка Многовершинное.Highland Gold реализует и другие мероприятия в сфере экологической безопасности производства – "зеленый" мониторинг, обучение сотрудников, биотестирование отходов, компенсационные выпуски мальков, реконструкцию пылегазоочистного оборудования, сортировку отходов и сбор пластика для вторичной переработки. В частности, уточняют местные власти, благодаря внедрению мини-комплексов по утилизации отходов – инсинераторных установок – в текущем году на Многовершинном ожидается снижение объемов твердых коммунальных отходов на 15% по сравнению с прошлым годом.
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экономика, жкх, михаил дегтярев, хабаровский край, николаевский район, москва, россия
Хабаровский край, Экономика, ЖКХ, Михаил Дегтярев, Хабаровский край, Николаевский район, Москва, Россия
10:22 15.11.2022 (обновлено: 11:36 15.11.2022)
 
В Хабаровском крае построят станцию очистки паводковых шахтных вод

На руднике в Хабаровском крае построят станцию очистки паводковых шахтных вод

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и глава Highland Gold Владислав Свиблов во время встречи
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и глава Highland Gold Владислав Свиблов во время встречи
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и глава Highland Gold Владислав Свиблов во время встречи
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ХАБАРОВСК, 15 ноя - РИА Новости. На руднике в Николаевском районе Хабаровского края построят станцию очистки паводковых шахтных вод, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Глава региона находится с рабочей поездкой в Москве. Губернатор провел встречу с главой Highland Gold Владиславом Свибловым.
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"Обсудили развитие предприятий золотодобывающей компании, расположенных в Хабаровском крае. В центре внимания - строительство станции очистки паводковых шахтных вод на руднике "Многовершинное" в Николаевском районе. Станция позволит решить многие застарелые проблемы и качественно улучшить экологическую обстановку в районе", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Золотоизвлекательная фабрика Многовершинного работает более 30 лет, поэтому современные стандарты требуют особенно внимательного подхода к экобезопасности производства, отметил губернатор.
"Очистная станция – это целый комплекс объектов, часть из которых уже находится на финальной стадии строительства. Ее производительность не только полностью покроет потребности предприятия, но и позволит в перспективе отрабатывать новые участки", - написал после встречи глава региона.
По словам руководителя компании Highland Gold, производительность станции составит 36 тысяч кубометров в сутки. Эффективность очистки уже подтвердили проведенные на Многовершинном опытно-промышленные испытания, заверил Свиблов.
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По данным краевого кабмина, в Хабаровском крае группа компаний Highland Gold представлена действующими золотодобывающими предприятиями "Многовершинное" и "Белая гора", которые обеспечивают значительную долю в показателях холдинга. В 2021 году "Многовершинное" стало одним из четырех рудников Highland Gold, которые досрочно выполнили годовые планы по производству золота. Предприятие - градообразующее для рабочего поселка Многовершинное.
Highland Gold реализует и другие мероприятия в сфере экологической безопасности производства – "зеленый" мониторинг, обучение сотрудников, биотестирование отходов, компенсационные выпуски мальков, реконструкцию пылегазоочистного оборудования, сортировку отходов и сбор пластика для вторичной переработки. В частности, уточняют местные власти, благодаря внедрению мини-комплексов по утилизации отходов – инсинераторных установок – в текущем году на Многовершинном ожидается снижение объемов твердых коммунальных отходов на 15% по сравнению с прошлым годом.
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