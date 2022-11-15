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В Совфеде раскритиковали резолюцию ГА ООН об ущербе Киеву - РИА Новости, 15.11.2022
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В Совфеде раскритиковали резолюцию ГА ООН об ущербе Киеву
В Совфеде раскритиковали резолюцию ГА ООН об ущербе Киеву - РИА Новости, 15.11.2022
В Совфеде раскритиковали резолюцию ГА ООН об ущербе Киеву
Резолюции Генассамблеи ООН о возмещении ущерба Киеву является очередным проявлением "международного бандитизма", заявил председатель комитета Совета Федерации... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T09:43
2022-11-15T09:55
григорий карасин
генеральная ассамблея оон
оон
россия
политика
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Резолюции Генассамблеи ООН о возмещении ущерба Киеву является очередным проявлением "международного бандитизма", заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла в понедельник проект резолюции о возмещении ущерба Киеву. Резолюцию поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались. Постпред России Василий Небензя заявил на заседании, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими суверенные средства РФ для продолжения поставок и оплаты уже предоставленных Киеву вооружений, и назвал такую возможность "неприкрытым грабежом"."Международный бандитизм, закрученный и систематизированный Вашингтоном и его ведомыми из "коллективного Запада", обретает всё новые формы. Теперь ареной стала генеральная Ассамблея ООН, которая приняла резолюцию о репарациях Киеву от России", - написал Карасин в своём Telegram-канале.По его словам, даже наивному понятно, что "подкат" сделан под огромные суммы российских замороженных активов. "Логика международного права и приличий отброшена в сторону", - констатировал сенатор.
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григорий карасин, генеральная ассамблея оон, оон, россия, политика
Григорий Карасин, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Россия, Политика
09:43 15.11.2022 (обновлено: 09:55 15.11.2022)
 
В Совфеде раскритиковали резолюцию ГА ООН об ущербе Киеву

Сенатор Карасин назвал резолюцию об ущербе Киеву проявлением международного бандитизма

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Резолюции Генассамблеи ООН о возмещении ущерба Киеву является очередным проявлением "международного бандитизма", заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла в понедельник проект резолюции о возмещении ущерба Киеву. Резолюцию поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались. Постпред России Василий Небензя заявил на заседании, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими суверенные средства РФ для продолжения поставок и оплаты уже предоставленных Киеву вооружений, и назвал такую возможность "неприкрытым грабежом".
"Международный бандитизм, закрученный и систематизированный Вашингтоном и его ведомыми из "коллективного Запада", обретает всё новые формы. Теперь ареной стала генеральная Ассамблея ООН, которая приняла резолюцию о репарациях Киеву от России", - написал Карасин в своём Telegram-канале.
По его словам, даже наивному понятно, что "подкат" сделан под огромные суммы российских замороженных активов. "Логика международного права и приличий отброшена в сторону", - констатировал сенатор.
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Григорий КарасинГенеральная Ассамблея ООНООНРоссияПолитика
 
 
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