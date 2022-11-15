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В ДНР три человека пострадали во время обстрела Ясиноватой ВСУ - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/ranenie-1831580123.html
В ДНР три человека пострадали во время обстрела Ясиноватой ВСУ
В ДНР три человека пострадали во время обстрела Ясиноватой ВСУ - РИА Новости, 15.11.2022
В ДНР три человека пострадали во время обстрела Ясиноватой ВСУ
Три человека ранены в Ясиноватой в результате обстрела со стороны украинских войск во вторник, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:36
2022-11-15T12:36
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Три человека ранены в Ясиноватой в результате обстрела со стороны украинских войск во вторник, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной республики."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Ясиноватой ранены три человека", - сообщили в штабе территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.
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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
12:36 15.11.2022
 
В ДНР три человека пострадали во время обстрела Ясиноватой ВСУ

В Ясиноватой три человека были ранены из-за обстрела со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке
Автомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Три человека ранены в Ясиноватой в результате обстрела со стороны украинских войск во вторник, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной республики.
"В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Ясиноватой ранены три человека", - сообщили в штабе территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 ноября, 15:11Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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