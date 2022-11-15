https://ria.ru/20221115/ranenie-1831580123.html
В ДНР три человека пострадали во время обстрела Ясиноватой ВСУ
В ДНР три человека пострадали во время обстрела Ясиноватой ВСУ - РИА Новости, 15.11.2022
В ДНР три человека пострадали во время обстрела Ясиноватой ВСУ
Три человека ранены в Ясиноватой в результате обстрела со стороны украинских войск во вторник, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:36
2022-11-15T12:36
2022-11-15T12:36
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Три человека ранены в Ясиноватой в результате обстрела со стороны украинских войск во вторник, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной республики."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Ясиноватой ранены три человека", - сообщили в штабе территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
В ДНР три человека пострадали во время обстрела Ясиноватой ВСУ
В Ясиноватой три человека были ранены из-за обстрела со стороны украинских войск