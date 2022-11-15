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В ДНР три человека пострадали во время обстрела Ясиноватой ВСУ

В ДНР три человека пострадали во время обстрела Ясиноватой ВСУ - РИА Новости, 15.11.2022

В ДНР три человека пострадали во время обстрела Ясиноватой ВСУ

Три человека ранены в Ясиноватой в результате обстрела со стороны украинских войск во вторник, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:36

2022-11-15T12:36

2022-11-15T12:36

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Три человека ранены в Ясиноватой в результате обстрела со стороны украинских войск во вторник, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной республики."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Ясиноватой ранены три человека", - сообщили в штабе территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

россия

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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия