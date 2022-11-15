https://ria.ru/20221115/rakety-1831703196.html
Норвегия подписала рекордный контракт с США на покупку ракет для F-35
Норвегия подписала рекордный контракт с США на покупку ракет для F-35 - РИА Новости, 15.11.2022
Норвегия подписала рекордный контракт с США на покупку ракет для F-35
Власти Норвегии подписали рекордный контракт с США о покупке ракет класса "воздух - воздух" AMRAAM-D для норвежских истребителей F-35 на сумму около пяти... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:07
2022-11-15T17:07
2022-11-15T17:21
в мире
норвегия
канада
сша
f-35
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МУРМАНСК, 15 ноя – РИА Новости. Власти Норвегии подписали рекордный контракт с США о покупке ракет класса "воздух - воздух" AMRAAM-D для норвежских истребителей F-35 на сумму около пяти миллиардов норвежских крон (примерно 500 миллионов долларов), сообщило министерство обороны королевства."Это очень важное соглашение как для обороноспособности Норвегии, так и для норвежско-американского сотрудничества", - приводятся в сообщении слова министра обороны Норвегии Бьёрна Арильда Грамма.Сообщается, что AMRAAM-D будет основным оружием, которое норвежские боевые самолеты станут использовать для защиты норвежского воздушного пространства в течение нескольких десятилетий, "и это крупнейшая закупка оружия для норвежских вооруженных сил за всю историю".В министерстве отмечают, что ракета представляет собой одно из лучших достижений американской оборонной техники и ранее экспортировалась только в такие страны-союзники США, как Канада, Австралия и Великобритания."Мы очень рады, что Норвегия теперь также имеет доступ к таким передовым ракетам, и что мы сейчас закупаем ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности, которые раскроют потенциал F35 и укрепят нашу обороноспособность", - добавил министр.По словам министра обороны, это особенно важно в свете сегодняшней ситуации с политикой безопасности. Ракеты будут поставлены до 2028 года включительно.
https://ria.ru/20221109/melnik-1830288861.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, канада, сша, f-35
В мире, Норвегия, Канада, США, F-35
17:07 15.11.2022 (обновлено: 17:21 15.11.2022)
Норвегия подписала рекордный контракт с США на покупку ракет для F-35
Норвегия подписала рекордный контракт с США на покупку ракет для истребителей F-35
МУРМАНСК, 15 ноя – РИА Новости.
Власти Норвегии подписали рекордный контракт с США о покупке ракет класса "воздух - воздух" AMRAAM-D для норвежских истребителей F-35 на сумму около пяти миллиардов норвежских крон (примерно 500 миллионов долларов), сообщило
министерство обороны королевства.
"Это очень важное соглашение как для обороноспособности Норвегии, так и для норвежско-американского сотрудничества", - приводятся в сообщении слова министра обороны Норвегии Бьёрна Арильда Грамма.
Сообщается, что AMRAAM-D будет основным оружием, которое норвежские боевые самолеты станут использовать для защиты норвежского воздушного пространства в течение нескольких десятилетий, "и это крупнейшая закупка оружия для норвежских вооруженных сил за всю историю".
В министерстве отмечают, что ракета представляет собой одно из лучших достижений американской оборонной техники и ранее экспортировалась только в такие страны-союзники США, как Канада
, Австралия
и Великобритания
.
"Мы очень рады, что Норвегия теперь также имеет доступ к таким передовым ракетам, и что мы сейчас закупаем ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности, которые раскроют потенциал F35 и укрепят нашу обороноспособность", - добавил министр.
По словам министра обороны, это особенно важно в свете сегодняшней ситуации с политикой безопасности. Ракеты будут поставлены до 2028 года включительно.