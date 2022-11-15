https://ria.ru/20221115/rakety-1831703196.html

Норвегия подписала рекордный контракт с США на покупку ракет для F-35

Норвегия подписала рекордный контракт с США на покупку ракет для F-35 - РИА Новости, 15.11.2022

Норвегия подписала рекордный контракт с США на покупку ракет для F-35

Власти Норвегии подписали рекордный контракт с США о покупке ракет класса "воздух - воздух" AMRAAM-D для норвежских истребителей F-35 на сумму около пяти... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T17:07

2022-11-15T17:07

2022-11-15T17:21

в мире

норвегия

канада

сша

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МУРМАНСК, 15 ноя – РИА Новости. Власти Норвегии подписали рекордный контракт с США о покупке ракет класса "воздух - воздух" AMRAAM-D для норвежских истребителей F-35 на сумму около пяти миллиардов норвежских крон (примерно 500 миллионов долларов), сообщило министерство обороны королевства."Это очень важное соглашение как для обороноспособности Норвегии, так и для норвежско-американского сотрудничества", - приводятся в сообщении слова министра обороны Норвегии Бьёрна Арильда Грамма.Сообщается, что AMRAAM-D будет основным оружием, которое норвежские боевые самолеты станут использовать для защиты норвежского воздушного пространства в течение нескольких десятилетий, "и это крупнейшая закупка оружия для норвежских вооруженных сил за всю историю".В министерстве отмечают, что ракета представляет собой одно из лучших достижений американской оборонной техники и ранее экспортировалась только в такие страны-союзники США, как Канада, Австралия и Великобритания."Мы очень рады, что Норвегия теперь также имеет доступ к таким передовым ракетам, и что мы сейчас закупаем ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности, которые раскроют потенциал F35 и укрепят нашу обороноспособность", - добавил министр.По словам министра обороны, это особенно важно в свете сегодняшней ситуации с политикой безопасности. Ракеты будут поставлены до 2028 года включительно.

https://ria.ru/20221109/melnik-1830288861.html

https://ria.ru/20221102/istrebiteli-1828549875.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, норвегия, канада, сша, f-35