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Путин обсудит совершенствование процедуры внесудебного банкротства - РИА Новости, 15.11.2022
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Путин обсудит совершенствование процедуры внесудебного банкротства
Путин обсудит совершенствование процедуры внесудебного банкротства - РИА Новости, 15.11.2022
Путин обсудит совершенствование процедуры внесудебного банкротства
Президент России Владимир Путин 16 ноября на совещании с кабмином обсудит совершенствование процедуры внесудебного банкротства граждан, с докладом выступит... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:03
2022-11-15T15:15
россия
политика
экономика
владимир путин
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 16 ноября на совещании с кабмином обсудит совершенствование процедуры внесудебного банкротства граждан, с докладом выступит глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщает пресс-служба Кремля."(В среду - ред.) 16 ноября Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации в режиме видео-конференц-связи. Основной темой встречи станет обсуждение совершенствования процедуры внесудебного банкротства граждан. С докладом выступит Министр экономического развития Максим Решетников. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов", - говорится в сообщении.
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россия, политика, экономика, владимир путин, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Политика, Экономика, Владимир Путин, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
15:03 15.11.2022 (обновлено: 15:15 15.11.2022)
 
Путин обсудит совершенствование процедуры внесудебного банкротства

Президент Путин 16 ноября обсудит совершенствование процедуры внесудебного банкротства

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 16 ноября на совещании с кабмином обсудит совершенствование процедуры внесудебного банкротства граждан, с докладом выступит глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщает пресс-служба Кремля.
"(В среду - ред.) 16 ноября Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации в режиме видео-конференц-связи. Основной темой встречи станет обсуждение совершенствования процедуры внесудебного банкротства граждан. С докладом выступит Министр экономического развития Максим Решетников. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов", - говорится в сообщении.
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