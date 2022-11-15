https://ria.ru/20221115/putin-1831643196.html

Путин обсудит совершенствование процедуры внесудебного банкротства

Путин обсудит совершенствование процедуры внесудебного банкротства - РИА Новости, 15.11.2022

Путин обсудит совершенствование процедуры внесудебного банкротства

Президент России Владимир Путин 16 ноября на совещании с кабмином обсудит совершенствование процедуры внесудебного банкротства граждан, с докладом выступит... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:03

2022-11-15T15:03

2022-11-15T15:15

россия

политика

экономика

владимир путин

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 16 ноября на совещании с кабмином обсудит совершенствование процедуры внесудебного банкротства граждан, с докладом выступит глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщает пресс-служба Кремля."(В среду - ред.) 16 ноября Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации в режиме видео-конференц-связи. Основной темой встречи станет обсуждение совершенствования процедуры внесудебного банкротства граждан. С докладом выступит Министр экономического развития Максим Решетников. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221115/leningrad-1831638027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

россия, политика, экономика, владимир путин, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)