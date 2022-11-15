https://ria.ru/20221115/putin-1831643196.html
Путин обсудит совершенствование процедуры внесудебного банкротства
Путин обсудит совершенствование процедуры внесудебного банкротства - РИА Новости, 15.11.2022
Путин обсудит совершенствование процедуры внесудебного банкротства
Президент России Владимир Путин 16 ноября на совещании с кабмином обсудит совершенствование процедуры внесудебного банкротства граждан, с докладом выступит... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:03
2022-11-15T15:03
2022-11-15T15:15
россия
политика
экономика
владимир путин
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 16 ноября на совещании с кабмином обсудит совершенствование процедуры внесудебного банкротства граждан, с докладом выступит глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщает пресс-служба Кремля."(В среду - ред.) 16 ноября Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации в режиме видео-конференц-связи. Основной темой встречи станет обсуждение совершенствования процедуры внесудебного банкротства граждан. С докладом выступит Министр экономического развития Максим Решетников. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221115/leningrad-1831638027.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_f290d237bf28886a1b8d6efb3b552826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, экономика, владимир путин, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Политика, Экономика, Владимир Путин, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
15:03 15.11.2022 (обновлено: 15:15 15.11.2022)
Путин обсудит совершенствование процедуры внесудебного банкротства
Президент Путин 16 ноября обсудит совершенствование процедуры внесудебного банкротства