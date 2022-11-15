https://ria.ru/20221115/putin-1831636369.html
Путин призвал ухаживать за воинскими захоронениями
Путин призвал ухаживать за воинскими захоронениями - РИА Новости, 15.11.2022
Путин призвал ухаживать за воинскими захоронениями
Необходимо ухаживать за воинскими захоронениями, нужный результат есть не везде, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:49
2022-11-15T14:49
2022-11-15T14:58
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Необходимо ухаживать за воинскими захоронениями, нужный результат есть не везде, заявил президент России Владимир Путин."Обращаю внимание: прежде всего, конечно, местных властей, на то, что и за воинскими захоронениями нужно внимательно наблюдать и ухаживать нужно. Не везде у нас достигается нужный результат на этом направлении работы", - сказал Путин на заседании оргкомитета "Победа".Это, подчеркнул президент, важное направление."Речь не только о прошлом, а о нашем настоящем и будущем", - отметил он."Люди должны знать, что произошло в этих местах в годы войны. Крайне важно сформировать мировоззренческую позицию молодежи по отношению к ключевым вехам нашей истории, прежде всего, к таким, как Победа в Великой Отечественной войне", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221115/rossiya-1831633884.html
https://ria.ru/20221115/istoriya-1831617029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
14:49 15.11.2022 (обновлено: 14:58 15.11.2022)
Путин призвал ухаживать за воинскими захоронениями
Президент Путин призвал внимательно наблюдать и ухаживать за воинскими захоронениями
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Необходимо ухаживать за воинскими захоронениями, нужный результат есть не везде, заявил президент России Владимир Путин.
"Обращаю внимание: прежде всего, конечно, местных властей, на то, что и за воинскими захоронениями нужно внимательно наблюдать и ухаживать нужно. Не везде у нас достигается нужный результат на этом направлении работы", - сказал Путин на заседании оргкомитета "Победа".
Это, подчеркнул президент, важное направление.
"Речь не только о прошлом, а о нашем настоящем и будущем", - отметил он.
"Люди должны знать, что произошло в этих местах в годы войны. Крайне важно сформировать мировоззренческую позицию молодежи по отношению к ключевым вехам нашей истории, прежде всего, к таким, как Победа в Великой Отечественной войне", - сказал Путин.