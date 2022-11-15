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Путин призвал ухаживать за воинскими захоронениями - РИА Новости, 15.11.2022
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Путин призвал ухаживать за воинскими захоронениями
Путин призвал ухаживать за воинскими захоронениями - РИА Новости, 15.11.2022
Путин призвал ухаживать за воинскими захоронениями
Необходимо ухаживать за воинскими захоронениями, нужный результат есть не везде, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:49
2022-11-15T14:58
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Необходимо ухаживать за воинскими захоронениями, нужный результат есть не везде, заявил президент России Владимир Путин."Обращаю внимание: прежде всего, конечно, местных властей, на то, что и за воинскими захоронениями нужно внимательно наблюдать и ухаживать нужно. Не везде у нас достигается нужный результат на этом направлении работы", - сказал Путин на заседании оргкомитета "Победа".Это, подчеркнул президент, важное направление."Речь не только о прошлом, а о нашем настоящем и будущем", - отметил он."Люди должны знать, что произошло в этих местах в годы войны. Крайне важно сформировать мировоззренческую позицию молодежи по отношению к ключевым вехам нашей истории, прежде всего, к таким, как Победа в Великой Отечественной войне", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221115/rossiya-1831633884.html
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
14:49 15.11.2022 (обновлено: 14:58 15.11.2022)
 
Путин призвал ухаживать за воинскими захоронениями

Президент Путин призвал внимательно наблюдать и ухаживать за воинскими захоронениями

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Российской академии наук Геннадий Красников во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Российской академии наук Геннадий Красников во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Российской академии наук Геннадий Красников во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Необходимо ухаживать за воинскими захоронениями, нужный результат есть не везде, заявил президент России Владимир Путин.
"Обращаю внимание: прежде всего, конечно, местных властей, на то, что и за воинскими захоронениями нужно внимательно наблюдать и ухаживать нужно. Не везде у нас достигается нужный результат на этом направлении работы", - сказал Путин на заседании оргкомитета "Победа".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 14:43
России важно оставить правду для будущих поколений, заявил Путин
Это, подчеркнул президент, важное направление.
"Речь не только о прошлом, а о нашем настоящем и будущем", - отметил он.
"Люди должны знать, что произошло в этих местах в годы войны. Крайне важно сформировать мировоззренческую позицию молодежи по отношению к ключевым вехам нашей истории, прежде всего, к таким, как Победа в Великой Отечественной войне", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 14:02
В мире все агрессивнее пытаются переписать историю, заявил Путин
 
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