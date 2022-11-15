https://ria.ru/20221115/putin-1831636369.html

Путин призвал ухаживать за воинскими захоронениями

Путин призвал ухаживать за воинскими захоронениями - РИА Новости, 15.11.2022

Путин призвал ухаживать за воинскими захоронениями

Необходимо ухаживать за воинскими захоронениями, нужный результат есть не везде, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:49

2022-11-15T14:49

2022-11-15T14:58

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Необходимо ухаживать за воинскими захоронениями, нужный результат есть не везде, заявил президент России Владимир Путин."Обращаю внимание: прежде всего, конечно, местных властей, на то, что и за воинскими захоронениями нужно внимательно наблюдать и ухаживать нужно. Не везде у нас достигается нужный результат на этом направлении работы", - сказал Путин на заседании оргкомитета "Победа".Это, подчеркнул президент, важное направление."Речь не только о прошлом, а о нашем настоящем и будущем", - отметил он."Люди должны знать, что произошло в этих местах в годы войны. Крайне важно сформировать мировоззренческую позицию молодежи по отношению к ключевым вехам нашей истории, прежде всего, к таким, как Победа в Великой Отечественной войне", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221115/rossiya-1831633884.html

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия