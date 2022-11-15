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В США объяснили, чем чреваты попытки "загнать Россию в угол" - РИА Новости, 15.11.2022
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В США объяснили, чем чреваты попытки "загнать Россию в угол"
В США объяснили, чем чреваты попытки "загнать Россию в угол" - РИА Новости, 15.11.2022
В США объяснили, чем чреваты попытки "загнать Россию в угол"
Политика Соединенных Штатов вызывает у России ощущение, что ее загнали в угол, пишет Тед Снайдер в статье для издания The American Conservative. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T06:08
2022-11-15T06:08
владимир путин
владимир зеленский
россия
украина
оон
нато
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Политика Соединенных Штатов вызывает у России ощущение, что ее загнали в угол, пишет Тед Снайдер в статье для издания The American Conservative.Вашингтон, отмечается в публикации, игнорирует предупреждения Москвы и продолжает давить. "Никого нельзя ставить в безвыходное положение, особенно Россию", - подчеркнул Снайдер.По мнению обозревателя, Россию "загоняют в угол" заявления Украины и Запада о Крымском полуострове, расширение НАТО, а также переброска военнослужащих Североатлантического альянса в Европу. Об опасности расширения НАТО, напомнил Снайдер, предупреждал и президент России Владимир Путин и его предшественники. Нынешний российский лидер называл принятие Украины в Альянс красной чертой.Обозреватель также привел рассказ Путина из детства о том, как он сильно испугался нападения крысы, загнанной им в угол. С тех пор, отмечает он, президент России вынес для себя урок, что никого нельзя загонять в безвыходное положение."США следует подумать о путях выхода из сложившейся ситуации, тем более что (президент США Джо – ред.) Байден обещал "над этим поразмыслить", отказавшись от дальнейших попыток загонять Россию в угол", - резюмировал Снайдер.Ранее издание Politico со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщило, что госдепартамент США тайно подготавливает почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией, однако единой точки зрения в Вашингтоне на этот счет нет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Владимир Зеленский 8 ноября после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентомВ последнее время многие политики из разных стран мира говорят о необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Однако, как отмечали в Кремле, сейчас это невозможно, тем более что киевские власти сами себе законодательно запретили вести переговоры. При этом Москва никогда не отказывалась от диалога и готова продолжать его без каких-либо условий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, оон, нато, в мире
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, Украина, ООН, НАТО, В мире
06:08 15.11.2022
 
В США объяснили, чем чреваты попытки "загнать Россию в угол"

Обозреватель TAC Снайдер: США следует отказаться от попыток загнать Россию в угол

© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента России / Перейти в медиабанкМосква. Кремль
Москва. Кремль - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента России
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Москва. Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Политика Соединенных Штатов вызывает у России ощущение, что ее загнали в угол, пишет Тед Снайдер в статье для издания The American Conservative.
Вашингтон, отмечается в публикации, игнорирует предупреждения Москвы и продолжает давить. "Никого нельзя ставить в безвыходное положение, особенно Россию", - подчеркнул Снайдер.
По мнению обозревателя, Россию "загоняют в угол" заявления Украины и Запада о Крымском полуострове, расширение НАТО, а также переброска военнослужащих Североатлантического альянса в Европу. Об опасности расширения НАТО, напомнил Снайдер, предупреждал и президент России Владимир Путин и его предшественники. Нынешний российский лидер называл принятие Украины в Альянс красной чертой.
Обозреватель также привел рассказ Путина из детства о том, как он сильно испугался нападения крысы, загнанной им в угол. С тех пор, отмечает он, президент России вынес для себя урок, что никого нельзя загонять в безвыходное положение.
"США следует подумать о путях выхода из сложившейся ситуации, тем более что (президент США Джо – ред.) Байден обещал "над этим поразмыслить", отказавшись от дальнейших попыток загонять Россию в угол", - резюмировал Снайдер.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 11:14
Пользователи Twitter дали Шольцу неожиданный совет насчет Путина
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщило, что госдепартамент США тайно подготавливает почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией, однако единой точки зрения в Вашингтоне на этот счет нет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Владимир Зеленский 8 ноября после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом
В последнее время многие политики из разных стран мира говорят о необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Однако, как отмечали в Кремле, сейчас это невозможно, тем более что киевские власти сами себе законодательно запретили вести переговоры. При этом Москва никогда не отказывалась от диалога и готова продолжать его без каких-либо условий.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Владимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаООННАТОВ мире
 
 
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