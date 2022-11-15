https://ria.ru/20221115/poshlina-1831566568.html

Россия с декабря повысит пошлину на экспорт нефти

Россия с декабря повысит пошлину на экспорт нефти - РИА Новости, 15.11.2022

Россия с декабря повысит пошлину на экспорт нефти

Средняя цена нефти марки Urals за период с 15 октября по 14 ноября составила 71,1 доллара за баррель после 70,2 доллара за баррель месяцем ранее, и пошлина на... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:10

2022-11-15T12:10

2022-11-15T12:11

экономика

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Средняя цена нефти марки Urals за период с 15 октября по 14 ноября составила 71,1 доллара за баррель после 70,2 доллара за баррель месяцем ранее, и пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря вырастет на 0,6 доллара - до 43,3 доллара за тонну, следует из материалов на сайте Минфина РФ."Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 октября 2022 года по 14 ноября 2022 года составила 71,1 доллара за баррель, или 519,2 доллара за тонну. Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря 2022 года повысится на 0,6 доллара и составит 43,3 доллара за тонну", - говорится в сообщении.В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 42,7 доллара за тонну.Кроме того, пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится до 12,9 доллара с 12,8 доллара за тонну, на темные - до 43,3 доллара с 42,7 доллара.Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет до 12,9 доллара с 12,8 доллара за тонну, а прямогонного (нафты) - до 23,8 доллара с 23,4 доллара за тонну.Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) с 1 декабря составит 80,9 доллара, на чистые фракции сжиженных углеводородных газов (СУГов) - 72,8 доллара, на кокс - 2,8 доллара за тонну.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия