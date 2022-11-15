https://ria.ru/20221115/porty-1831633766.html
Мишустин назвал обновление транспортной инфраструктуры приоритетной задачей
Мишустин назвал обновление транспортной инфраструктуры приоритетной задачей - РИА Новости, 15.11.2022
Мишустин назвал обновление транспортной инфраструктуры приоритетной задачей
Правительство РФ будет уделять особое внимание обновлению морских портов, важных для международных транспортных коридоров, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:42
2022-11-15T14:42
2022-11-15T14:43
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 15 ноября - РИА Новости. Правительство РФ будет уделять особое внимание обновлению морских портов, важных для международных транспортных коридоров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании форума "Транспорт России" во вторник."В числе других приоритетных задач – дальнейшее обновление по всей стране транспортной инфраструктуры. Особое внимание правительство будет уделять морским портам, которые играют важную роль для международных транспортных коридоров", - сказал Мишустин.
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экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
14:42 15.11.2022 (обновлено: 14:43 15.11.2022)
Мишустин назвал обновление транспортной инфраструктуры приоритетной задачей
Мишустин: правительство уделит внимание обновлению важных для перевозок морских портов