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Япония может помочь Украине с разминированием территорий, заявил глава МИД
Япония может помочь Украине с разминированием территорий, заявил глава МИД - РИА Новости, 15.11.2022
Япония может помочь Украине с разминированием территорий, заявил глава МИД
Правительство Японии рассматривает возможность оказать содействие Украине в вопросе разминирования, заявил в ходе заседания профильной комиссии парламента глава РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:40
2022-11-15T11:40
2022-11-15T11:40
в мире
есимаса хаяси
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украина
камбоджа
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ТОКИО, 15 ноя - РИА Новости. Правительство Японии рассматривает возможность оказать содействие Украине в вопросе разминирования, заявил в ходе заседания профильной комиссии парламента глава МИД страны Ёсимаса Хаяси."Мы полагаем, что ликвидация мин и неразорвавшихся снарядов является важным вопросом для создания предпосылок восстановления и воссоздания Украины в будущем. Мы бы хотели применить японский опыт и знания в сфере разминирования в других странах, в частности в Камбодже, и способствовать оказанию помощи, за которой было бы видно лицо Японии", - цитирует телеканал слова министра.По словам Хаяси, также рассматривается возможность передачи необходимого для разминирования оборудования и зимней одежды для украинского населения.Ранее МИД Камбоджи сообщал, что страна в рамках сотрудничества с Японией и Польшей направит своих специалистов по разминированию в качестве инструкторов для обучения украинских коллег.
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831553553.html
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в мире, есимаса хаяси, япония, украина, камбоджа
В мире, Есимаса Хаяси, Япония, Украина, Камбоджа
Япония может помочь Украине с разминированием территорий, заявил глава МИД
Глава МИД Японии Хаяси: Токио рассматривает помощь Украине с разминированием территорий