Рейтинг@Mail.ru
Япония может помочь Украине с разминированием территорий, заявил глава МИД - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/pomosch-1831556678.html
Япония может помочь Украине с разминированием территорий, заявил глава МИД
Япония может помочь Украине с разминированием территорий, заявил глава МИД - РИА Новости, 15.11.2022
Япония может помочь Украине с разминированием территорий, заявил глава МИД
Правительство Японии рассматривает возможность оказать содействие Украине в вопросе разминирования, заявил в ходе заседания профильной комиссии парламента глава РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:40
2022-11-15T11:40
в мире
есимаса хаяси
япония
украина
камбоджа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794582601_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_09d691f91ebf900ee2824fd7f7b096a8.jpg
ТОКИО, 15 ноя - РИА Новости. Правительство Японии рассматривает возможность оказать содействие Украине в вопросе разминирования, заявил в ходе заседания профильной комиссии парламента глава МИД страны Ёсимаса Хаяси."Мы полагаем, что ликвидация мин и неразорвавшихся снарядов является важным вопросом для создания предпосылок восстановления и воссоздания Украины в будущем. Мы бы хотели применить японский опыт и знания в сфере разминирования в других странах, в частности в Камбодже, и способствовать оказанию помощи, за которой было бы видно лицо Японии", - цитирует телеканал слова министра.По словам Хаяси, также рассматривается возможность передачи необходимого для разминирования оборудования и зимней одежды для украинского населения.Ранее МИД Камбоджи сообщал, что страна в рамках сотрудничества с Японией и Польшей направит своих специалистов по разминированию в качестве инструкторов для обучения украинских коллег.
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831553553.html
япония
украина
камбоджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794582601_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_82297eac629a99780d7b5b528648e231.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, есимаса хаяси, япония, украина, камбоджа
В мире, Есимаса Хаяси, Япония, Украина, Камбоджа
11:40 15.11.2022
 
Япония может помочь Украине с разминированием территорий, заявил глава МИД

Глава МИД Японии Хаяси: Токио рассматривает помощь Украине с разминированием территорий

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 15 ноя - РИА Новости. Правительство Японии рассматривает возможность оказать содействие Украине в вопросе разминирования, заявил в ходе заседания профильной комиссии парламента глава МИД страны Ёсимаса Хаяси.
"Мы полагаем, что ликвидация мин и неразорвавшихся снарядов является важным вопросом для создания предпосылок восстановления и воссоздания Украины в будущем. Мы бы хотели применить японский опыт и знания в сфере разминирования в других странах, в частности в Камбодже, и способствовать оказанию помощи, за которой было бы видно лицо Японии", - цитирует телеканал слова министра.
По словам Хаяси, также рассматривается возможность передачи необходимого для разминирования оборудования и зимней одежды для украинского населения.
Ранее МИД Камбоджи сообщал, что страна в рамках сотрудничества с Японией и Польшей направит своих специалистов по разминированию в качестве инструкторов для обучения украинских коллег.
Флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 11:32
В США рассказали, как Запад использует Украину для своих целей
 
В миреЕсимаса ХаясиЯпонияУкраинаКамбоджа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала