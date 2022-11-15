https://ria.ru/20221115/pomosch-1831536603.html

В ЕР рассказали о помощи Донбассу, Запорожской и Херсонской областям

В ЕР рассказали о помощи Донбассу, Запорожской и Херсонской областям - РИА Новости, 15.11.2022

В ЕР рассказали о помощи Донбассу, Запорожской и Херсонской областям

Более 500 миллионов рублей пожертвований от физических и юридических лиц собрала "Единая Россия" с начала спецоперации для закупки продуктовых наборов, средств... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T10:33

2022-11-15T10:33

2022-11-15T10:33

донбасс

херсонская область

запорожская область

единая россия

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более 500 миллионов рублей пожертвований от физических и юридических лиц собрала "Единая Россия" с начала спецоперации для закупки продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов и предметов первой необходимости, сообщили в пресс-службе партии."С начала СВО "Единая Россия" собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости", - сказано в сообщении.Отмечается, что также партия собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. На эти средства закуплены и переданы военнослужащим на передовой тысячи квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.С 26 сентября в общественных приёмных "Единой России" в регионах РФ начали открываться центры поддержки. Туда могут обратиться семьи военнослужащих, мобилизованных в зону спецоперации, а также добровольцы, уточнили в партии.

https://ria.ru/20221103/dosug-1829042680.html

https://ria.ru/20221025/korporativy-1826587437.html

донбасс

херсонская область

запорожская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, херсонская область , запорожская область, единая россия, частичная мобилизация в россии, общество