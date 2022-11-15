В ЕР рассказали о помощи Донбассу, Запорожской и Херсонской областям
"Единая Россия" с начала спецоперации собрала более 500 миллионов рублей пожертвований
© РИА Новости / Перейти в медиабанкМобилизованные военнослужащие РФ раздают гуманитарную помощь местному населению в городе Каменке-Днепровской Запорожской области
Мобилизованные военнослужащие РФ раздают гуманитарную помощь местному населению в городе Каменке-Днепровской Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более 500 миллионов рублей пожертвований от физических и юридических лиц собрала "Единая Россия" с начала спецоперации для закупки продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов и предметов первой необходимости, сообщили в пресс-службе партии.
"С начала СВО "Единая Россия" собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости", - сказано в сообщении.
Отмечается, что также партия собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. На эти средства закуплены и переданы военнослужащим на передовой тысячи квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.
"На Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров "Единой России". 15 центров открыто в ДНР. 10 из них – в Мариуполе. Также в ряде территорий работают партийные центры юридической и психологической помощи, а также детские досуговые центры", - добавили в пресс-службе.
С 26 сентября в общественных приёмных "Единой России" в регионах РФ начали открываться центры поддержки. Туда могут обратиться семьи военнослужащих, мобилизованных в зону спецоперации, а также добровольцы, уточнили в партии.