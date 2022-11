https://ria.ru/20221115/pomosch-1831368375.html

"Пентагон кое-чего опасается". Почему НАТО сокращает поддержку Украины

"Пентагон кое-чего опасается". Почему НАТО сокращает поддержку Украины - РИА Новости, 15.11.2022

"Пентагон кое-чего опасается". Почему НАТО сокращает поддержку Украины

В НАТО задумываются о сокращении помощи Украине. Италия уже объявила о заморозке военных поставок. США открыто отказали Киеву в некоторых современных... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T08:00

2022-11-15T08:00

2022-11-15T11:38

специальная военная операция на украине

гуидо крозетто

владимир зеленский

джо байден

украина

киев

италия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831378965_0:215:3078:1947_1920x0_80_0_0_6998386aa4dbf22a95bd553fa29110ec.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. В НАТО задумываются о сокращении помощи Украине. Италия уже объявила о заморозке военных поставок. США открыто отказали Киеву в некоторых современных вооружениях. О возможных причинах этого — в материале РИА Новости."Свое дороже"С марта Италия отправляла на Украину буксируемые 155-миллиметровые гаубицы FH-70, самоходки M109L и PZH 2000, бронетранспортеры M113, реактивные системы залпового огня MLRS, минометы, автомобильную технику и противотанковые ракетные комплексы. Сколько именно — неизвестно: это секретная информация. Сейчас хотят передать все обещанное ранее. О дальнейших планах молчат."Мы не готовим шестой пакет и не говорим о поставках ракет, — сообщил в интервью газете Il Messaggero министр обороны Гуидо Крозетто. — Я не исключаю нового распоряжения в рамках НАТО и Евросоюза о военной помощи, но пока мы завершаем то, что запланировало предыдущее правительство".Он добавил, что из Киева больше не поступало заявок. И министра тут же уличили в лукавстве. Украина непрерывно выпрашивает вооружение. Так, в конце октября Зеленский в интервью газете Corriere della Sera заявил, что хотел бы получить от Рима комплексы ПВО.На Апеннинах неоднократно подчеркивали, что у армии слишком мало современных ЗРК, чтобы передавать их другому государству."В Италии сменилось правительство: к власти пришли те, для кого национальные интересы важнее, чем далекая война, — отмечает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. — Они сохраняют верность политике ЕС, но не хотят участвовать в конфликте непосредственно. Ведь поставки вооружений — прямое вмешательство. В Риме это прекрасно понимают".Схожие тенденции, по его словам, и в других странах — подобные разговоры идут в Германии, Франции, Нидерландах и Дании. Эксперт считает, что это связано с энергетическим кризисом.Италия, как и другие западные страны, столкнулась с последствиями взрывного роста цен на энергоносители. Поэтому, предупредил Крозетто, "нас ждут сложные времена".И особо отметил, что проблемы скажутся на государственной безопасности.Снарядный голодРазумеется, Запад продолжит вооружать Украину.Белый дом сформировал очередной пакет на 400 миллионов долларов: ракеты для ЗРК HAWK и РСЗО HIMARS, армейские внедорожники, гранатометы, стрелковое оружие.Однако есть интересные детали. Так, Вашингтон планирует передать Киеву 21 тысячу единиц боеприпасов для 155-миллиметровых гаубиц, хотя еще летом речь шла о 75 тысячах. Разница существенная, особенно с учетом того, какую важную роль играет артиллерия в боевых действиях."Усилия администрации Байдена по Украине обнажают две серьезные проблемы национальной безопасности: недостаточное количество боеприпасов у Пентагона и трудности, с которыми сталкивается оборонно-промышленный комплекс из-за быстрого увеличения производства критически важных изделий, — подчеркивает американское издание The National Interest. — К сожалению, отрасль десятилетиями недостаточно финансировали. И это привело к дефициту".Одновременно газета The Wall Street Journal сообщила, что снаряды закупят в Южной Корее — около 100 тысяч штук. Ранее говорили о нехватке в арсеналах противотанковых комплексов Javelin. Большую часть отправили на Украину.Без дронов и самолетовДжо Байден, общаясь с прессой, сказал, что Вашингтон не станет передавать современные боевые самолеты, "чтобы не спровоцировать третью мировую", и оперативно-тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 600 миль (965 километров), так как не хочет ударов вглубь российской территории.Кроме того, The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников информирует, что Пентагон отклонил просьбы Киева и группы конгрессменов о поставках высокотехнологичных беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle. Эти разведывательно-ударные дроны развивают скорость до 310 километров в час на высоте до 8800 метров, способны находиться в воздухе до 30 часов, поражать наземные цели управляемыми ракетами и бомбами.Издание ссылается на нежелание "эскалации конфликта", но есть и другие факторы. В декабре 2011-го иранцы угнали суперсовременный разведывательный дрон-невидимку RQ-170 Sentinel, выполнявший задачи в воздушном пространстве Афганистана. Его перехватили прямо в небе и посадили на одном из местных аэродромов.А сейчас в Иране — развитая индустрия БПЛА различных форм, размеров, характеристик и назначения. Пентагон, конечно, не хочет видеть американское ноу-хау в руках россиян. Поэтому поставки и дальше будут дозированными.

https://ria.ru/20221114/neyadernoe-1830555735.html

украина

киев

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гуидо крозетто, владимир зеленский, джо байден, украина, киев, италия, нато, министерство обороны сша