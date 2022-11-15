https://ria.ru/20221115/politsiya-1831566911.html
Пострадавших в Анапе сотрудников полиции перевели в палаты
Пострадавших в Анапе сотрудников полиции перевели в палаты - РИА Новости, 15.11.2022
Пострадавших в Анапе сотрудников полиции перевели в палаты
Пострадавшие в Анапе полицейские перенесли операции и переведены в палаты, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщил краснодарский главк МВД РФ. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:10
2022-11-15T12:10
2022-11-15T12:31
анапа
происшествия
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КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. Пострадавшие в Анапе полицейские перенесли операции и переведены в палаты, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщил краснодарский главк МВД РФ."Пострадавшие в Анапе сотрудники полиции перенесли операции и переведены в палаты… Состояние сотрудников нормализовалось, оценивается как средней тяжести", - говорится в сообщении.В понедельник в Анапе 56-летний местный житель напал с ножом на двух участковых, которые сопровождали представителей энергосбытовой компании. Энергетики планировали отключить у мужчины электричество за неуплату. Один участковый во время нападения получил колотую рану бедра, другой - резаную рану ладони.После этого злоумышленник забаррикадировался в доме. К месту ЧП прибыли следователи. Мужчина выстрелил в сторону одного из них, предположительно, из помпового оружия, а затем еще – в ноги полицейскому, который находился возле дома нападавшего.В ходе штурма преступник был ликвидирован, сообщило ГУМВД. В управлении СК РФ по Краснодарскому краю уточнили, что произошло это после неоднократных просьб прекратить огонь и сдаться.
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анапа, происшествия, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Анапа, Происшествия, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
12:10 15.11.2022 (обновлено: 12:31 15.11.2022)
Пострадавших в Анапе сотрудников полиции перевели в палаты
Пострадавшие в Анапе сотрудники полиции перенесли операции, их перевели в палаты
КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. Пострадавшие в Анапе полицейские перенесли операции и переведены в палаты, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщил краснодарский главк МВД РФ.
"Пострадавшие в Анапе сотрудники полиции перенесли операции и переведены в палаты… Состояние сотрудников нормализовалось, оценивается как средней тяжести", - говорится в сообщении.
В понедельник в Анапе 56-летний местный житель напал с ножом на двух участковых, которые сопровождали представителей энергосбытовой компании. Энергетики планировали отключить у мужчины электричество за неуплату. Один участковый во время нападения получил колотую рану бедра, другой - резаную рану ладони.
После этого злоумышленник забаррикадировался в доме. К месту ЧП прибыли следователи. Мужчина выстрелил в сторону одного из них, предположительно, из помпового оружия, а затем еще – в ноги полицейскому, который находился возле дома нападавшего.
В ходе штурма преступник был ликвидирован, сообщило ГУМВД. В управлении СК
РФ по Краснодарскому краю
уточнили, что произошло это после неоднократных просьб прекратить огонь и сдаться.