https://ria.ru/20221115/politika-1831644537.html

Путин: Россия будет выстраивать политику на основе исторических фактов

Путин: Россия будет выстраивать политику на основе исторических фактов - РИА Новости, 15.11.2022

Путин: Россия будет выстраивать политику на основе исторических фактов

Россия будет выстраивать свою политику в будущем, основываясь на исторических фактах, это имеет прикладное значение сегодня, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:06

2022-11-15T15:06

2022-11-15T15:07

владимир путин

россия

рсфср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827283257_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_e494dc605e0b6efa1327c86ad3159cd9.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия будет выстраивать свою политику в будущем, основываясь на исторических фактах, это имеет прикладное значение сегодня, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы с вами все сделаем, чтобы факты, исторические факты стали достоянием миллионов людей, чтобы именно на них мы основывали в значительной степени свое поведение и сегодня, и выстраивали свою политику на будущее, это имеет серьезное, не отвлеченное, а серьезное, прикладное значение для сегодняшнего дня нашей страны и для будущего", - сказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".Он отметил, что, безусловно, нельзя забывать о том, что Победа во Второй мировой войне была добыта представителями всех народов Советского Союза."Мы никогда об этом не забывали, не забываем и не будем забывать. В то же время историческим фактом остается и то, что 69%, почти 70% потерь в Великой Отечественной приходится на РСФСР, это тоже исторический факт", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20221115/istoriya-1831643095.html

https://ria.ru/20221115/plennye-1831644350.html

россия

рсфср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, рсфср