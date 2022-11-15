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Путин: Россия будет выстраивать политику на основе исторических фактов - РИА Новости, 15.11.2022
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Путин: Россия будет выстраивать политику на основе исторических фактов
Путин: Россия будет выстраивать политику на основе исторических фактов - РИА Новости, 15.11.2022
Путин: Россия будет выстраивать политику на основе исторических фактов
Россия будет выстраивать свою политику в будущем, основываясь на исторических фактах, это имеет прикладное значение сегодня, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:06
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владимир путин
россия
рсфср
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия будет выстраивать свою политику в будущем, основываясь на исторических фактах, это имеет прикладное значение сегодня, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы с вами все сделаем, чтобы факты, исторические факты стали достоянием миллионов людей, чтобы именно на них мы основывали в значительной степени свое поведение и сегодня, и выстраивали свою политику на будущее, это имеет серьезное, не отвлеченное, а серьезное, прикладное значение для сегодняшнего дня нашей страны и для будущего", - сказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".Он отметил, что, безусловно, нельзя забывать о том, что Победа во Второй мировой войне была добыта представителями всех народов Советского Союза."Мы никогда об этом не забывали, не забываем и не будем забывать. В то же время историческим фактом остается и то, что 69%, почти 70% потерь в Великой Отечественной приходится на РСФСР, это тоже исторический факт", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20221115/istoriya-1831643095.html
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владимир путин, россия, рсфср
Владимир Путин, Россия, РСФСР
15:06 15.11.2022 (обновлено: 15:07 15.11.2022)
 
Путин: Россия будет выстраивать политику на основе исторических фактов

Путин: Россия будет выстраивать свою политику, основываясь на исторических фактах

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия будет выстраивать свою политику в будущем, основываясь на исторических фактах, это имеет прикладное значение сегодня, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы с вами все сделаем, чтобы факты, исторические факты стали достоянием миллионов людей, чтобы именно на них мы основывали в значительной степени свое поведение и сегодня, и выстраивали свою политику на будущее, это имеет серьезное, не отвлеченное, а серьезное, прикладное значение для сегодняшнего дня нашей страны и для будущего", - сказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Путин раскрыл цель попыток фальсификации истории
Он отметил, что, безусловно, нельзя забывать о том, что Победа во Второй мировой войне была добыта представителями всех народов Советского Союза.
"Мы никогда об этом не забывали, не забываем и не будем забывать. В то же время историческим фактом остается и то, что 69%, почти 70% потерь в Великой Отечественной приходится на РСФСР, это тоже исторический факт", - подчеркнул президент.
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