https://ria.ru/20221115/podderzhka-1831640469.html
Семьям мобилизованных из ЦФО нужна поддержка, заявил Патрушев
Семьям мобилизованных из ЦФО нужна поддержка, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.11.2022
Семьям мобилизованных из ЦФО нужна поддержка, заявил Патрушев
Дополнительные меры по поддержке семей мобилизованных надо принять в Центральной России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:56
2022-11-15T14:56
2022-11-15T15:06
безопасность
николай патрушев
россия
брянск
генеральная прокуратура рф
частичная мобилизация в россии
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БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Дополнительные меры по поддержке семей мобилизованных надо принять в Центральной России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Руководители регионов Центрального федерального округа наделены полномочиями по противодействию угрозам безопасности в условиях проведения специальной военной операции на Украине, напомнил Патрушев, выступая во вторник в Брянске на совещании по вопросам безопасности в ЦФО."В субъектах федерации округа созданы оперативные штабы, в рамках деятельности которых приоритетное внимание должно уделяться принятию мер, направленных на сохранение социально-политической стабильности, поддержание общественного порядка, усиление разъяснительной работы с населением", - отметил Патрушев."Не менее важно выявлять и своевременно удовлетворять потребности Вооруженных сил России в решении задач специальной военной операции, принять дополнительные меры по поддержке семей мобилизованных", - сказал секретарь Совбеза.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.Мобилизованных привлекут к контролю линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Командиров обязали отправлять их в зону спецоперации после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО. Как отмечал 1 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, 87 тысяч мобилизованных уже направлены в зону СВО, остальные продолжают подготовку на полигонах.В ходе призыва по частичной мобилизации на местах появлялись сообщения о нарушениях - берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее. В связи с этим Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал", а впоследствии поставил вопрос о модернизации всей системы военкоматов.Ряд регионов, в том числе Центральной России, в дополнение к федеральным выплатам представили собственные меры поддержки - в виде разовых или ежемесячных выплат, обмундирования, социальных благ для семей мобилизованных и так далее.
https://ria.ru/20221115/putin-1831636369.html
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безопасность, николай патрушев, россия, брянск, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Николай Патрушев, Россия, Брянск, Генеральная прокуратура РФ, Частичная мобилизация в России
14:56 15.11.2022 (обновлено: 15:06 15.11.2022)
Семьям мобилизованных из ЦФО нужна поддержка, заявил Патрушев
Патрушев: семьям мобилизованных из ЦФО нужны дополнительные меры поддержки
БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Дополнительные меры по поддержке семей мобилизованных надо принять в Центральной России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Руководители регионов Центрального федерального округа наделены полномочиями по противодействию угрозам безопасности в условиях проведения специальной военной операции на Украине
, напомнил Патрушев, выступая во вторник в Брянске
на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
"В субъектах федерации округа созданы оперативные штабы, в рамках деятельности которых приоритетное внимание должно уделяться принятию мер, направленных на сохранение социально-политической стабильности, поддержание общественного порядка, усиление разъяснительной работы с населением", - отметил Патрушев.
"Не менее важно выявлять и своевременно удовлетворять потребности Вооруженных сил России в решении задач специальной военной операции, принять дополнительные меры по поддержке семей мобилизованных", - сказал секретарь Совбеза.
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
Мобилизованных привлекут к контролю линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Командиров обязали отправлять их в зону спецоперации после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО. Как отмечал 1 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу
, 87 тысяч мобилизованных уже направлены в зону СВО, остальные продолжают подготовку на полигонах.
В ходе призыва по частичной мобилизации на местах появлялись сообщения о нарушениях - берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее. В связи с этим Путин поручил Генпрокуратуре
"незамедлительно реагировать на каждый сигнал", а впоследствии поставил вопрос о модернизации всей системы военкоматов.
Ряд регионов, в том числе Центральной России, в дополнение к федеральным выплатам представили собственные меры поддержки - в виде разовых или ежемесячных выплат, обмундирования, социальных благ для семей мобилизованных и так далее.