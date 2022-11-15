https://ria.ru/20221115/pobediteli-1831617320.html

Два проекта Москвы победители во всероссийском экологическом конкурсе

Два проекта Москвы победители во всероссийском экологическом конкурсе - РИА Новости, 15.11.2022

Два проекта Москвы победители во всероссийском экологическом конкурсе

Два цифровых проекта Москвы стали победителями Всероссийского конкурса по отбору лучших региональных природоохранных практик "Надежный партнер - экология",... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:03

2022-11-15T14:03

2022-11-15T14:20

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антон кульбачевский

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Два цифровых проекта Москвы стали победителями Всероссийского конкурса по отбору лучших региональных природоохранных практик "Надежный партнер - экология", сообщается на сайте мэра столицы."Победителями Всероссийского конкурса по отбору лучших региональных природоохранных практик "Надежный партнер - экология" стали две столичные разработки. Система цифрового контроля утилизации строительных отходов отмечена в номинации "Лучший проект по эффективному обращению с твердыми коммунальными отходами", а сервис "Вывоз ненужных вещей" на портале mos.ru награжден как "Лучший проект, реализованный в области переработки (вовлечения в оборот) вторичного сырья", - говорится в сообщении.Отмечается, что более 300 проектов со всей страны приняли участие в этом году. В 26 номинациях определялись лучшие разработки с помощью онлайн-голосования и отбора жюри.По словам руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского, приведенным на портале, это один из самых крупных экологических конкурсов в России по количеству номинаций и субъектов РФ. Он уточнил, что номинации ежегодно расширяются в зависимости от национальной экологической повестки.

https://ria.ru/20221114/konkurs-1831456308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

антон кульбачевский, москва, россия, экология в россии, общество