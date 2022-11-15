https://ria.ru/20221115/pobediteli-1831617320.html
Два проекта Москвы победители во всероссийском экологическом конкурсе
Два проекта Москвы победители во всероссийском экологическом конкурсе - РИА Новости, 15.11.2022
Два проекта Москвы победители во всероссийском экологическом конкурсе
Два цифровых проекта Москвы стали победителями Всероссийского конкурса по отбору лучших региональных природоохранных практик "Надежный партнер - экология",... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:03
2022-11-15T14:03
2022-11-15T14:20
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Два цифровых проекта Москвы стали победителями Всероссийского конкурса по отбору лучших региональных природоохранных практик "Надежный партнер - экология", сообщается на сайте мэра столицы."Победителями Всероссийского конкурса по отбору лучших региональных природоохранных практик "Надежный партнер - экология" стали две столичные разработки. Система цифрового контроля утилизации строительных отходов отмечена в номинации "Лучший проект по эффективному обращению с твердыми коммунальными отходами", а сервис "Вывоз ненужных вещей" на портале mos.ru награжден как "Лучший проект, реализованный в области переработки (вовлечения в оборот) вторичного сырья", - говорится в сообщении.Отмечается, что более 300 проектов со всей страны приняли участие в этом году. В 26 номинациях определялись лучшие разработки с помощью онлайн-голосования и отбора жюри.По словам руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского, приведенным на портале, это один из самых крупных экологических конкурсов в России по количеству номинаций и субъектов РФ. Он уточнил, что номинации ежегодно расширяются в зависимости от национальной экологической повестки.
https://ria.ru/20221114/konkurs-1831456308.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон кульбачевский, москва, россия, экология в россии, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Антон Кульбачевский, Москва, Россия, Экология в России, Общество
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Два цифровых проекта Москвы стали победителями Всероссийского конкурса по отбору лучших региональных природоохранных практик "Надежный партнер - экология", сообщается на сайте мэра столицы.
"Победителями Всероссийского конкурса по отбору лучших региональных природоохранных практик "Надежный партнер - экология" стали две столичные разработки. Система цифрового контроля утилизации строительных отходов отмечена в номинации "Лучший проект по эффективному обращению с твердыми коммунальными отходами", а сервис "Вывоз ненужных вещей" на портале mos.ru награжден как "Лучший проект, реализованный в области переработки (вовлечения в оборот) вторичного сырья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что более 300 проектов со всей страны приняли участие в этом году. В 26 номинациях определялись лучшие разработки с помощью онлайн-голосования и отбора жюри.
По словам руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского
, приведенным на портале, это один из самых крупных экологических конкурсов в России
по количеству номинаций и субъектов РФ. Он уточнил, что номинации ежегодно расширяются в зависимости от национальной экологической повестки.