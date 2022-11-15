https://ria.ru/20221115/peresmotr-1831496712.html
Трамп вновь потребовал у суда пересмотреть его блокировку в Twitter
Трамп вновь потребовал у суда пересмотреть его блокировку в Twitter - РИА Новости, 15.11.2022
Трамп вновь потребовал у суда пересмотреть его блокировку в Twitter
Представители бывшего президента США Дональда Трампа просят апелляционный суд отменить решение первой инстанции о законности его блокировки в Twitter и... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T01:54
2022-11-15T01:54
2022-11-15T01:54
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Представители бывшего президента США Дональда Трампа просят апелляционный суд отменить решение первой инстанции о законности его блокировки в Twitter и пересмотреть дело в пользу восстановления аккаунта.Представители Трампа требуют выплаты компенсации и возвращения клиента на платформу, говорится в документе. И хотя сам политик ранее заявлял, что не намерен пользоваться сервисом микроблогов, а предпочтет собственную соцсеть Truth Social, адвокаты настаивают, что возможность возвращения должна быть ему предоставлена.В мае суд в Калифорнии отклонил иск Трампа к Twitter с требованием восстановить его аккаунт и возместить ущерб от его блокировки.Twitter бессрочно блокировал аккаунт Трампа 8 января 2021 года – спустя два дня после того, как его сторонники штурмовали Капитолий в попытке сорвать парламентскую процедуру утверждения победы демократа Джо Байдена на выборах президента США. Свое решение соцсеть объяснила тогда "риском дальнейшего подстрекательства к насилию".
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в мире, технологии, дональд трамп, джо байден, сша, калифорния
В мире, Технологии, Дональд Трамп, Джо Байден, США, Калифорния
Трамп вновь потребовал у суда пересмотреть его блокировку в Twitter
Представители Трампа попросили суд отменить решение о законности его блокировки в Twitter