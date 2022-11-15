https://ria.ru/20221115/peregovory-1831502353.html

Си Цзиньпин выступил за прекращение огня на Украине и начало переговоров

Си Цзиньпин выступил за прекращение огня на Украине и начало переговоров - РИА Новости, 15.11.2022

Си Цзиньпин выступил за прекращение огня на Украине и начало переговоров

Китай выступает за прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров, международное сообщество должно создать для этого условия, заявил во вторник... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T05:17

2022-11-15T05:17

2022-11-15T05:26

си цзиньпин

в мире

эммануэль макрон

китай

украина

франция

большая двадцатка

саммит g20

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ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Китай выступает за прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров, международное сообщество должно создать для этого условия, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G20 на Бали."Стороны обменялись мнениями о ситуации на Украине. Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, Китай выступает за прекращение огня, прекращение военных действий и мирные переговоры", - сообщает Центральное телевидение Китая.Вместе с тем Си Цзиньпин подчеркнул, что "международное сообщество должно создать для этого условия, и Китай также продолжит играть свою конструктивную роль".

https://radiosputnik.ria.ru/20220922/peregovory-1818603759.html

китай

украина

франция

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си цзиньпин, в мире, эммануэль макрон, китай, украина, франция, большая двадцатка, саммит g20