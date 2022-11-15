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Си Цзиньпин выступил за прекращение огня на Украине и начало переговоров - РИА Новости, 15.11.2022
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Си Цзиньпин выступил за прекращение огня на Украине и начало переговоров
Си Цзиньпин выступил за прекращение огня на Украине и начало переговоров - РИА Новости, 15.11.2022
Си Цзиньпин выступил за прекращение огня на Украине и начало переговоров
Китай выступает за прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров, международное сообщество должно создать для этого условия, заявил во вторник... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T05:17
2022-11-15T05:26
си цзиньпин
в мире
эммануэль макрон
китай
украина
франция
большая двадцатка
саммит g20
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ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Китай выступает за прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров, международное сообщество должно создать для этого условия, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G20 на Бали."Стороны обменялись мнениями о ситуации на Украине. Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, Китай выступает за прекращение огня, прекращение военных действий и мирные переговоры", - сообщает Центральное телевидение Китая.Вместе с тем Си Цзиньпин подчеркнул, что "международное сообщество должно создать для этого условия, и Китай также продолжит играть свою конструктивную роль".
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си цзиньпин, в мире, эммануэль макрон, китай, украина, франция, большая двадцатка, саммит g20
Си Цзиньпин, В мире, Эммануэль Макрон, Китай, Украина, Франция, Большая двадцатка, Саммит G20
05:17 15.11.2022 (обновлено: 05:26 15.11.2022)
 
Си Цзиньпин выступил за прекращение огня на Украине и начало переговоров

Си Цзиньпин: Китай выступает за прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Китай выступает за прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров, международное сообщество должно создать для этого условия, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G20 на Бали.
"Стороны обменялись мнениями о ситуации на Украине. Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, Китай выступает за прекращение огня, прекращение военных действий и мирные переговоры", - сообщает Центральное телевидение Китая.
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МИД КНР: Китай продолжит содействовать переговорам по украинскому конфликту
Вместе с тем Си Цзиньпин подчеркнул, что "международное сообщество должно создать для этого условия, и Китай также продолжит играть свою конструктивную роль".
 
Си ЦзиньпинВ миреЭммануэль МакронКитайУкраинаФранцияБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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