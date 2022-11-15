https://ria.ru/20221115/otvazhnye-1831704511.html
Бойцы группировки "Отважные" выбили ВСУ с позиций на Кременском направлении
Бойцы группировки "Отважные" выбили ВСУ с позиций на Кременском направлении - РИА Новости, 15.11.2022
Бойцы группировки "Отважные" выбили ВСУ с позиций на Кременском направлении
Разведчики группировки "Отважные" при помощи артиллерии и дронов выбили украинских военных с позиций на Кременском направлении в Донбассе, уничтожив при этом... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:10
2022-11-15T17:10
2022-11-15T17:46
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ЛУГАНСК, 15 ноя — РИА Новости. Разведчики группировки "Отважные" при помощи артиллерии и дронов выбили украинских военных с позиций на Кременском направлении в Донбассе, уничтожив при этом бронетехнику противника, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.На кадрах показано, как бойцы сначала выбивают из окопов оппонентов, сбрасывая гранаты с беспилотника. После того как те покидают окопы, оператор дрона корректирует огонь артиллерии по технике и людям.В результате ударов украинские военнослужащие бросают подбитые бронемашины и спешно ретируются.В октябре полковник полиции ЛНР Виталий Киселев заявил, что в районе Кременной и Сватово идут самые ожесточенные бои. По его словам, все попытки украинцев прощупать оборону приводят к "печальным последствиям" и потерям.Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг него растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения, поэтому город часто называют "легкими Донбасса". Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. В ходе российской военной операции город перешел под контроль ЛНР.
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Работа разведчиков группировки "О" на Кременском направлении
Работа разведчиков группировки "О" на Кременском направлении
2022-11-15T17:10
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в мире, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
17:10 15.11.2022 (обновлено: 17:46 15.11.2022)
Бойцы группировки "Отважные" выбили ВСУ с позиций на Кременском направлении
Разведчики группировки "Отважные" выбили ВСУ с позиций на Кременском направлении