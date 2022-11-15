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СМИ: в Иране освободили 38 задержанных участников протестов

СМИ: в Иране освободили 38 задержанных участников протестов - РИА Новости, 15.11.2022

СМИ: в Иране освободили 38 задержанных участников протестов

Власти провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана освободили 38 ранее задержанных участников протестов, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T01:36

2022-11-15T01:36

2022-11-15T01:36

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Власти провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана освободили 38 ранее задержанных участников протестов, передает агентство Tasnim.Протесты в Иране начались в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.

https://ria.ru/20200717/1574480426.html

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в мире, иран, белуджистан, тегеран (город)