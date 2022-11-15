https://ria.ru/20221115/obvineniya-1831497918.html

В Венгрии возмутились обвинениями в "распространении российских нарративов"

В Венгрии возмутились обвинениями в "распространении российских нарративов" - РИА Новости, 15.11.2022

В Венгрии возмутились обвинениями в "распространении российских нарративов"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал возмутительными обвинения в "распространении российских нарративов" тех, кто говорит о том, что санкции вредят Европе... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T02:33

2022-11-15T02:33

2022-11-15T02:33

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал возмутительными обвинения в "распространении российских нарративов" тех, кто говорит о том, что санкции вредят Европе больше, чем России."Шла речь (на совещании глав МИД стран ЕС - ред.) о возможном девятом пакете санкций, и на первый план здесь вышел спор о том, работают санкции или нет. И некоторые тут дошли даже до того, что, между прочим, в чрезвычайно возмутительной манере заявили, что все те, кто говорит, что санкции не работают, используют российский нарратив. Это возмутительно. От этого самым решительным образом надо отказаться... Нельзя говорить, что санкции не работают, потому что, если кто-то говорит правду, про него сразу говорят, что он использует российские нарративы", - сказал Сийярто. Его выступление транслировалось в соцсетях.По его словам, "надо стоять на двух ногах на земле и видеть, что санкции ставят экономику Европы в чрезвычайно опасное положение и наносят ее функционированию чрезвычайный вред". "И это так, даже если больше дюжины стран Европы это отрицают и пытаются повесить на говорящих честно распространение российской пропаганды", - подчеркнул Сийярто.Глава МИД привел в пример Венгрию, которая в прошлом году платила за импорт энергии семь миллиардов евро, в этом году платит 17-19 миллиардов евро, а в будущем, по прогнозам, будем платить свыше 20 миллиардов евро. "Отправились с семи миллиардов, прибыли в область 20 миллиардов. Ну, если после этого кто-то будет оспаривать, что санкции для нас более болезненны, чем для тех, против кого они вводились, тот действительно живет в совершенно другой реальности", - отметил Сийярто."Возможно, другие этого не понимают, но нас не интересует, что думают русские о том, что мы говорим, и не интересует, что думают в Брюсселе о том, что мы говорим и думаем. Нас интересует только одно, чтобы мы могли через призму своих национальных интересов смотреть на все существующие вопросы. Ясно, что санкции пока намного более болезненны для нас, чем для тех, против кого они вводились", - пояснил свою позицию министр.Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан сообщил, что Венгрия на саммите ЕС в Брюсселе добилась, что если предложения Еврокомиссии о потолке цен на газ и общеевропейских закупках газа будут приняты, для Будапешта сделают исключение, поскольку иначе страна осталась бы без газа. Он также рассказал, что неоднократно угрожал Еврокомиссии наложить вето на принятие новых санкционных пакетов, если национальные интересы Венгрии не примут во внимание.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

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