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Число жертв обстрела Шебекино в Белгородской области выросло до трех - РИА Новости, 15.11.2022
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Число жертв обстрела Шебекино в Белгородской области выросло до трех
Число жертв обстрела Шебекино в Белгородской области выросло до трех - РИА Новости, 15.11.2022
Число жертв обстрела Шебекино в Белгородской области выросло до трех
Число жертв обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны Украины выросло до трех — в больнице скончалась 80-летняя пострадавшая, сообщил... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T21:55
2022-11-15T22:30
шебекино
белгородская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Число жертв обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны Украины выросло до трех — в больнице скончалась 80-летняя пострадавшая, сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.Ранее во вторник губернатор Вячеслав Гладков информировал об обстреле Шебекино: два человека погибли, трое госпитализированы.Иконников написал в своем Telegram-канале, что двое доставленных в больницу были в тяжелом состоянии, один — средней степени тяжести."Несмотря на все усилия медицинского персонала, женщина 80 лет скончалась. На лечении остаются два пациента : один в реанимации в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести в отделении", — отметил Иконников.Белгородскую область украинские военные обстреливали неоднократно. Город Шебекино подвергся массированному обстрелу со стороны Украины 22 октября, были повреждены гражданские объекты, 12 человек получили ранения, двое мирных жителей погибли. Шебекино находится примерно в четырех километрах от границы с Украиной.
https://radiosputnik.ria.ru/20221106/bezopasnost-1829445447.html
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шебекино, белгородская область
Шебекино, Белгородская область
21:55 15.11.2022 (обновлено: 22:30 15.11.2022)
 
Число жертв обстрела Шебекино в Белгородской области выросло до трех

Число погибших в результате обстрела Шебекино в Белгородской области выросло до трех

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Число жертв обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны Украины выросло до трех — в больнице скончалась 80-летняя пострадавшая, сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.
Ранее во вторник губернатор Вячеслав Гладков информировал об обстреле Шебекино: два человека погибли, трое госпитализированы.
Иконников написал в своем Telegram-канале, что двое доставленных в больницу были в тяжелом состоянии, один — средней степени тяжести.
"Несмотря на все усилия медицинского персонала, женщина 80 лет скончалась. На лечении остаются два пациента : один в реанимации в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести в отделении", — отметил Иконников.
Белгородскую область украинские военные обстреливали неоднократно. Город Шебекино подвергся массированному обстрелу со стороны Украины 22 октября, были повреждены гражданские объекты, 12 человек получили ранения, двое мирных жителей погибли. Шебекино находится примерно в четырех километрах от границы с Украиной.
Последствия обстрела ВСУ села Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 09:33В России
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ШебекиноБелгородская область
 
 
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