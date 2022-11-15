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В Магадане отказались от пышных новогодних гуляний - РИА Новости, 15.11.2022
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В Магадане отказались от пышных новогодних гуляний
В Магадане отказались от пышных новогодних гуляний - РИА Новости, 15.11.2022
В Магадане отказались от пышных новогодних гуляний
Традиционные "Парад Дедов Морозов" и международный фестиваль ледовых скульптур "Магаданский хрусталь" в этом году в Магадане проводить не будут, заявил... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:21
2022-11-15T12:21
новый год
дед мороз
общество
магадан
магаданская область
россия
праздник
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МАГАДАН, 15 ноя – РИА Новости. Традиционные "Парад Дедов Морозов" и международный фестиваль ледовых скульптур "Магаданский хрусталь" в этом году в Магадане проводить не будут, заявил журналистам мэр Юрий Гришан."Мы должны сегодня понимать, что происходит. Необходимо постараться выдержать и торжественность, праздники нужны, и в то же время формат праздника должен меняться. Сейчас очень горячо на передовой. Я как никто другой знаю, что происходит. Считаю, что Новый год отмечать надо, но пышных гуляний быть не должно", - сказал Гришан.Он добавил, что при этом в каждом микрорайоне Магадана традиционно установят праздничные елки, сохранятся и детские утренники.
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новый год, дед мороз, общество, магадан, магаданская область, россия, праздник
Новый год, Дед Мороз, Общество, Магадан, Магаданская область, Россия, Праздник
12:21 15.11.2022
 
В Магадане отказались от пышных новогодних гуляний

В Магадане отменили "Парад Дедов Морозов" и международный фестиваль "Магаданский хрусталь"

© РИА Новости / Александр Крылов / Перейти в медиабанкВид на город Магадан
Вид на город Магадан - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Александр Крылов
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МАГАДАН, 15 ноя – РИА Новости. Традиционные "Парад Дедов Морозов" и международный фестиваль ледовых скульптур "Магаданский хрусталь" в этом году в Магадане проводить не будут, заявил журналистам мэр Юрий Гришан.
"Мы должны сегодня понимать, что происходит. Необходимо постараться выдержать и торжественность, праздники нужны, и в то же время формат праздника должен меняться. Сейчас очень горячо на передовой. Я как никто другой знаю, что происходит. Считаю, что Новый год отмечать надо, но пышных гуляний быть не должно", - сказал Гришан.
Он добавил, что при этом в каждом микрорайоне Магадана традиционно установят праздничные елки, сохранятся и детские утренники.
Дед Мороз из Великого Устюга на празднике Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 18:10
В Рыбинске отменили парад Дедов Морозов
 
Новый годДед МорозОбществоМагаданМагаданская областьРоссияПраздник
 
 
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