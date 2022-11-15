https://ria.ru/20221115/novyy_god-1831571890.html
В Магадане отказались от пышных новогодних гуляний
В Магадане отказались от пышных новогодних гуляний - РИА Новости, 15.11.2022
В Магадане отказались от пышных новогодних гуляний
Традиционные "Парад Дедов Морозов" и международный фестиваль ледовых скульптур "Магаданский хрусталь" в этом году в Магадане проводить не будут, заявил... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:21
2022-11-15T12:21
2022-11-15T12:21
новый год
дед мороз
общество
магадан
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праздник
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МАГАДАН, 15 ноя – РИА Новости. Традиционные "Парад Дедов Морозов" и международный фестиваль ледовых скульптур "Магаданский хрусталь" в этом году в Магадане проводить не будут, заявил журналистам мэр Юрий Гришан."Мы должны сегодня понимать, что происходит. Необходимо постараться выдержать и торжественность, праздники нужны, и в то же время формат праздника должен меняться. Сейчас очень горячо на передовой. Я как никто другой знаю, что происходит. Считаю, что Новый год отмечать надо, но пышных гуляний быть не должно", - сказал Гришан.Он добавил, что при этом в каждом микрорайоне Магадана традиционно установят праздничные елки, сохранятся и детские утренники.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый год, дед мороз, общество, магадан, магаданская область, россия, праздник
Новый год, Дед Мороз, Общество, Магадан, Магаданская область, Россия, Праздник
В Магадане отказались от пышных новогодних гуляний
В Магадане отменили "Парад Дедов Морозов" и международный фестиваль "Магаданский хрусталь"
МАГАДАН, 15 ноя – РИА Новости. Традиционные "Парад Дедов Морозов" и международный фестиваль ледовых скульптур "Магаданский хрусталь" в этом году в Магадане проводить не будут, заявил журналистам мэр Юрий Гришан.
"Мы должны сегодня понимать, что происходит. Необходимо постараться выдержать и торжественность, праздники нужны, и в то же время формат праздника должен меняться. Сейчас очень горячо на передовой. Я как никто другой знаю, что происходит. Считаю, что Новый год отмечать надо, но пышных гуляний быть не должно", - сказал Гришан.
Он добавил, что при этом в каждом микрорайоне Магадана традиционно установят праздничные елки, сохранятся и детские утренники.