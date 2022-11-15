https://ria.ru/20221115/novyy_god-1831571890.html

В Магадане отказались от пышных новогодних гуляний

В Магадане отказались от пышных новогодних гуляний - РИА Новости, 15.11.2022

В Магадане отказались от пышных новогодних гуляний

Традиционные "Парад Дедов Морозов" и международный фестиваль ледовых скульптур "Магаданский хрусталь" в этом году в Магадане проводить не будут, заявил... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:21

2022-11-15T12:21

2022-11-15T12:21

новый год

дед мороз

общество

магадан

магаданская область

россия

праздник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732845084_0:278:2277:1559_1920x0_80_0_0_38c23c2691d1de826a165b04663d64c3.jpg

МАГАДАН, 15 ноя – РИА Новости. Традиционные "Парад Дедов Морозов" и международный фестиваль ледовых скульптур "Магаданский хрусталь" в этом году в Магадане проводить не будут, заявил журналистам мэр Юрий Гришан."Мы должны сегодня понимать, что происходит. Необходимо постараться выдержать и торжественность, праздники нужны, и в то же время формат праздника должен меняться. Сейчас очень горячо на передовой. Я как никто другой знаю, что происходит. Считаю, что Новый год отмечать надо, но пышных гуляний быть не должно", - сказал Гришан.Он добавил, что при этом в каждом микрорайоне Магадана традиционно установят праздничные елки, сохранятся и детские утренники.

https://ria.ru/20221114/parad-1831436438.html

магадан

магаданская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

новый год, дед мороз, общество, магадан, магаданская область, россия, праздник