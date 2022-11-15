https://ria.ru/20221115/naselenie-1831537698.html

В ООН объявили об увеличении населения Земли до восьми миллиардов человек

В ООН объявили об увеличении населения Земли до восьми миллиардов человек - РИА Новости, 15.11.2022

В ООН объявили об увеличении населения Земли до восьми миллиардов человек

Население Земли достигло отметки в восемь миллиардов человек, сообщила Организация Объединенных Наций на своем сайте. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T10:41

2022-11-15T10:41

2022-11-15T11:06

в мире

антониу гутерреш

индия

земля

китай

оон

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Население Земли достигло отметки в восемь миллиардов человек, сообщила Организация Объединенных Наций на своем сайте.В ООН пояснили, что такой динамики удалось достичь за счет Азиатского региона, в частности, Индии и Китая. "Азия и Африка обеспечили большую часть этого роста, и ожидается, что в 2037 году к этому числу прибавится еще миллиард, в то время как вклад Европы окажется отрицательным из-за сокращения численности населения", — говорится в заявлении организации.Число жителей Индии увеличилось на 177 миллионов человек, прирост населения Китая составил 73 миллиона. При этом исследователи подчеркнули, что в будущем доля Индии в процессе увеличения населения Земли только возрастет. По прогнозам, к 2037 году на планете прибавится еще миллиард человек.При этом в организации отметили, что в последние десятилетия эта динамика замедлилась.Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на открытии климатической конференции COP27 в Египте заявил, что из-за продолжающегося роста глобальной температуры человечество приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым.

https://ria.ru/20221112/udobreniya-1831111000.html

https://ria.ru/20220615/oon-1795328906.html

индия

земля

китай

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, антониу гутерреш, индия, земля, китай, оон