https://ria.ru/20221115/naselenie-1831537698.html
В ООН объявили об увеличении населения Земли до восьми миллиардов человек
В ООН объявили об увеличении населения Земли до восьми миллиардов человек - РИА Новости, 15.11.2022
В ООН объявили об увеличении населения Земли до восьми миллиардов человек
Население Земли достигло отметки в восемь миллиардов человек, сообщила Организация Объединенных Наций на своем сайте. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T10:41
2022-11-15T10:41
2022-11-15T11:06
в мире
антониу гутерреш
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земля
китай
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Население Земли достигло отметки в восемь миллиардов человек, сообщила Организация Объединенных Наций на своем сайте.В ООН пояснили, что такой динамики удалось достичь за счет Азиатского региона, в частности, Индии и Китая. "Азия и Африка обеспечили большую часть этого роста, и ожидается, что в 2037 году к этому числу прибавится еще миллиард, в то время как вклад Европы окажется отрицательным из-за сокращения численности населения", — говорится в заявлении организации.Число жителей Индии увеличилось на 177 миллионов человек, прирост населения Китая составил 73 миллиона. При этом исследователи подчеркнули, что в будущем доля Индии в процессе увеличения населения Земли только возрастет. По прогнозам, к 2037 году на планете прибавится еще миллиард человек.При этом в организации отметили, что в последние десятилетия эта динамика замедлилась.Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на открытии климатической конференции COP27 в Египте заявил, что из-за продолжающегося роста глобальной температуры человечество приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым.
https://ria.ru/20221112/udobreniya-1831111000.html
https://ria.ru/20220615/oon-1795328906.html
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РИА Новости
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в мире, антониу гутерреш, индия, земля, китай, оон
В мире, Антониу Гутерреш, Индия, Земля, Китай, ООН
10:41 15.11.2022 (обновлено: 11:06 15.11.2022)
В ООН объявили об увеличении населения Земли до восьми миллиардов человек
ООН объявила, что население Земли достигло восьми миллиардов человек